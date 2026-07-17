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刷卡機突然跳出「請沒收卡片」！過來人爆料內幕：可以賺獎金

但刷卡機突然跳出「Ｘ」錯誤符號，並顯示「請沒收卡片」警示

「以前在賣場打工，收到這種卡片，寄回銀行能換得一千的獎金，這種您跟客人說卡片有問題，他們都不吵不鬧默默閃人的」，指出疑慮卡片沒收後，只要寄回銀行就能換取獎金，不只防盜還能賺外快。

突然顯示「沒收卡（Pick Up Card）」的作業訊息，代表應立即沒收該卡片，並請店家通知發卡機構或信用卡處理中心。

▲若電子簽帳端末機，突然顯示「沒收卡（Pick Up Card）」的作業訊息，代表應立即沒收該卡片，並請店家通知發卡機構或信用卡處理中心。（圖／取自pixabay）

沒收信用卡還能賺獎金？銀行公會規定曝光：最高可得1萬元