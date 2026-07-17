隨著科技日新月異，近年來不少人消費都會使用信用卡或行動支付，但近日有店員表示遇上罕見狀況，透露有客人拿出信用卡結帳，沒想到刷卡機突然跳出「請沒收卡片（Pick Up Card）」警示，讓他當場愣住並緊張發文向大眾求助。對此，就有過來人公開內幕，坦言並非機器故障，而是代表卡片可能已遭停用、掛失或涉及異常交易，若依規定沒收並交回銀行，還有機會領到1000元獎勵金。

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刷卡機突然跳出「請沒收卡片」！過來人爆料內幕：可以賺獎金

一名網友日前在Threads緊張發文，表示遇到一名顧客拿出信用卡要刷卡結帳，但刷卡機突然跳出「Ｘ」錯誤符號，並顯示「請沒收卡片」警示，讓他一時之間不知如何是好，只好發文求助大眾意見。

貼文曝光後，引來內行點出原因「可能是已停卡或疑似盜刷高風險卡片」，甚至有過來人分享類似經驗，「以前在賣場打工，收到這種卡片，寄回銀行能換得一千的獎金，這種您跟客人說卡片有問題，他們都不吵不鬧默默閃人的」，指出疑慮卡片沒收後，只要寄回銀行就能換取獎金，不只防盜還能賺外快。

根據財團法人聯合信用卡處理中心解釋，若電子簽帳端末機，突然顯示「沒收卡（Pick Up Card）」的作業訊息，代表應立即沒收該卡片，並請店家通知發卡機構或信用卡處理中心。據了解，其為系統端防詐機制，防範被銀行列為掛失或異常卡再被使用，店員還有機會獲得沒收卡片獎勵金。

▲若電子簽帳端末機，突然顯示「沒收卡（Pick Up Card）」的作業訊息，代表應立即沒收該卡片，並請店家通知發卡機構或信用卡處理中心。（圖／取自pixabay）
▲若電子簽帳端末機，突然顯示「沒收卡（Pick Up Card）」的作業訊息，代表應立即沒收該卡片，並請店家通知發卡機構或信用卡處理中心。（圖／取自pixabay）
沒收信用卡還能賺獎金？銀行公會規定曝光：最高可得1萬元

針對「沒收卡片獎勵金」機制，過去銀行公會最新修正的信用卡自律公約說明收單機構確實可以向發卡機構收取沒收卡片獎勵金，每張為新台幣1000元，目的就是為了鼓勵特約商店協助防堵偽冒刷卡與盜刷行為。

此外，若商店配合發卡機構或收單機構指示，並能自行或報警逮捕詐騙者，根據嫌犯現場取得之偽卡（白卡除外），由發卡機構加發新台幣2000元獎勵金。若現場破獲卡片數量眾多，每一發卡機構的核發獎勵金，最高可得新台幣1萬元（含沒收卡片獎勵金）。

▲收單機構可以向發卡機構收取沒收卡片獎勵金，每張為新台幣1000元，目的就是為了鼓勵特約商店協助防堵偽冒刷卡與盜刷行為。（圖／記者顏真真攝）
▲收單機構可以向發卡機構收取沒收卡片獎勵金，每張為新台幣1000元，目的就是為了鼓勵特約商店協助防堵偽冒刷卡與盜刷行為。（圖／記者顏真真攝）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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