隨著科技日新月異，近年來不少人消費都會使用信用卡或行動支付，但近日有店員表示遇上罕見狀況，透露有客人拿出信用卡結帳，沒想到刷卡機突然跳出「請沒收卡片（Pick Up Card）」警示，讓他當場愣住並緊張發文向大眾求助。對此，就有過來人公開內幕，坦言並非機器故障，而是代表卡片可能已遭停用、掛失或涉及異常交易，若依規定沒收並交回銀行，還有機會領到1000元獎勵金。
刷卡機突然跳出「請沒收卡片」！過來人爆料內幕：可以賺獎金
一名網友日前在Threads緊張發文，表示遇到一名顧客拿出信用卡要刷卡結帳，但刷卡機突然跳出「Ｘ」錯誤符號，並顯示「請沒收卡片」警示，讓他一時之間不知如何是好，只好發文求助大眾意見。
「以前在賣場打工，收到這種卡片，寄回銀行能換得一千的獎金，這種您跟客人說卡片有問題，他們都不吵不鬧默默閃人的」，指出疑慮卡片沒收後，只要寄回銀行就能換取獎金，不只防盜還能賺外快。
根據財團法人聯合信用卡處理中心解釋，若電子簽帳端末機，突然顯示「沒收卡（Pick Up Card）」的作業訊息，代表應立即沒收該卡片，並請店家通知發卡機構或信用卡處理中心。據了解，其為系統端防詐機制，防範被銀行列為掛失或異常卡再被使用，店員還有機會獲得沒收卡片獎勵金。
沒收信用卡還能賺獎金？銀行公會規定曝光：最高可得1萬元
針對「沒收卡片獎勵金」機制，過去銀行公會最新修正的信用卡自律公約說明，收單機構確實可以向發卡機構收取沒收卡片獎勵金，每張為新台幣1000元，目的就是為了鼓勵特約商店協助防堵偽冒刷卡與盜刷行為。
此外，若商店配合發卡機構或收單機構指示，並能自行或報警逮捕詐騙者，根據嫌犯現場取得之偽卡（白卡除外），由發卡機構加發新台幣2000元獎勵金。若現場破獲卡片數量眾多，每一發卡機構的核發獎勵金，最高可得新台幣1萬元（含沒收卡片獎勵金）。
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一名網友日前在Threads緊張發文，表示遇到一名顧客拿出信用卡要刷卡結帳，但刷卡機突然跳出「Ｘ」錯誤符號，並顯示「請沒收卡片」警示，讓他一時之間不知如何是好，只好發文求助大眾意見。
「以前在賣場打工，收到這種卡片，寄回銀行能換得一千的獎金，這種您跟客人說卡片有問題，他們都不吵不鬧默默閃人的」，指出疑慮卡片沒收後，只要寄回銀行就能換取獎金，不只防盜還能賺外快。
根據財團法人聯合信用卡處理中心解釋，若電子簽帳端末機，突然顯示「沒收卡（Pick Up Card）」的作業訊息，代表應立即沒收該卡片，並請店家通知發卡機構或信用卡處理中心。據了解，其為系統端防詐機制，防範被銀行列為掛失或異常卡再被使用，店員還有機會獲得沒收卡片獎勵金。
針對「沒收卡片獎勵金」機制，過去銀行公會最新修正的信用卡自律公約說明，收單機構確實可以向發卡機構收取沒收卡片獎勵金，每張為新台幣1000元，目的就是為了鼓勵特約商店協助防堵偽冒刷卡與盜刷行為。
此外，若商店配合發卡機構或收單機構指示，並能自行或報警逮捕詐騙者，根據嫌犯現場取得之偽卡（白卡除外），由發卡機構加發新台幣2000元獎勵金。若現場破獲卡片數量眾多，每一發卡機構的核發獎勵金，最高可得新台幣1萬元（含沒收卡片獎勵金）。