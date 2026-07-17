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台股今（17日）重挫2953.71點，創下史上最大單日收盤跌點，週線、月線、季線全部跌破。不過，對小資族而言，大盤拉回反趁勢撿便宜，根據統計，元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）今日盤中與盤後合計成交股數都創下各自史上最高紀錄，0050一天零股成交股數高達7822萬2951股，居零股買進首位。今台股ETF成交金額排行，市值雙雄0050、00631L分別以528.2億、297.9創下新高，成交放大反映資金量能，0050單日淨申購金額達172.7億元、00631L則達127.9億元，改寫歷史次高紀錄。統計7月以來0050已5度、00631更已6度單日成交金額突破百億，為近期投資人逆勢加碼主要標的。法人分析，近期台股大跌，資金主要流入0050、00631L兩大標的，主因在於從歷史經驗判斷，未來若出現反彈，通常仍由營運具韌性的大型權值股領軍，且個股齊跌已無需著墨選股，透過0050、00631L等市值型ETF，與台灣核心企業成長與時俱進，有著絕不錯過反彈行情的優勢。法人指出，指數暴跌必有系統級利空，而利空就是進場機會，以00631L為例，史上五大單日跌幅包括2025/4對等關稅、2024/8日圓升值、2018/10美中貿易戰，以及2020/3全球疫情，六個月，後六個月漲幅達24.3%至147.3%、後一年漲幅達40.5%至314.9%。外資調節台股砲火猛烈，光是上半年就賣超上市台股9,511億元，不過「第四法人」資金力道綿綿不絕，同期間透過台股ETF進場超過1兆元，其中台股下跌的3月、6月，單月申購金額更分別達3,038億、3,386億。法人認為，「第四法人」持續透過布局0050、00631L等ETF，資金逆勢買超大型權值股，「資金集中、標的集中」下與外資對軋護盤台股，不僅是支撐台股的重要買盤來源，也有望成為下波反彈行情最有利的推進器。