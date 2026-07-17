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▲M烘焙坊自7月25日至8月9日推出父親節蛋糕「紳士品格」，為專屬爸爸的節日增添一抹甜蜜回憶。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲主打正宗港式料理的京翠港式飲茶，8月全月推出父親節桌席，預訂即加贈「避風塘中蝦」十人份。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲486團購自7月23日至8月12日推出父親節活動，並同步推出涼夏、健康管理及娛樂視聽商品優惠。（圖／486團購提供）

▲486團購觀察，子女不再只是詢問「想要什麼」，而是開始主動觀察爸爸平時忽略的健康、睡眠與生活細節，透過科技與實用好物替爸爸提升生活品質。（圖／486團購提供）

父親節是一年一度向父親表達感謝的重要時刻，高雄萬豪酒店推出「爸氣十足，感謝有您」餐飲系列活動，自7月25日至8月31日，集結館內五大人氣餐廳推出節慶美饌與期間限定優惠。送禮部分，486團購觀察，爸爸們總是習慣把家人的需求擺在第一位，對自己則是能省則省，這種不經意流露的體貼，也讓子女不再只是詢問「想要什麼」，而是開始主動觀察爸爸平時忽略的健康、睡眠與生活細節，透過科技與實用好物替爸爸提升生活品質。高雄萬豪酒店從父親節蛋糕、港式桌宴、中式宴席、日本料理到異國自助百匯，以多元餐飲滿足不同家庭聚餐需求。M 烘焙坊於7月25日至8月9日推出「紳士品格」巧克力覆盆子蛋糕，蛋糕上層綴以優雅紳士帽與煙斗造型，展現沉穩優雅的質感。喜愛中式合菜的家庭，京翠港式飲茶於8/1-8/31推出父親節桌席，結合人氣港點、招牌燒味與廣東菜色，每席加贈十人份「避風塘中蝦」，以經典粵式佳餚打造溫馨團圓盛宴。皇豪中餐廳於8/1-8/9推出父親節限定桌宴，主廚嚴選鮑魚、龍蝦等頂級食材入饌，呈現一道道寓意團圓與祝福的精緻佳餚。須提前三日預訂並支付訂金。京樂日本料理於8/1-8/9獻上父親節限定加碼。豪享自助餐廳以現切爐烤牛排、新鮮海鮮、異國熱食及精緻甜點等各式料理打造主題餐檯，8/8及8/9，凡4位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費半價優惠；6位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費免費優惠，相關規定以現場說明為主。486團購表示，除了連年熱門的電動刮鬍刀與按摩舒壓商品外，電動牙刷與「懶人家電」買氣也相當亮眼，像是洗碗機、掃地機及空氣清淨機都躍升父親節送禮排行前段班。此外，近年居家便利與安全逐漸受到重視，不少人選擇替家中升級智慧電子鎖，減少忘記帶鑰匙或騰不出雙手開門的情況，也讓長輩出入更加方便。受到夏季高溫影響，「涼夏與舒眠」也成為送禮人氣品項。像是日式立體極涼墊透過涼感材質提升睡眠舒適度；智慧語音風扇則結合便利操作功能，不用起身或彎腰，只要開口就能調整風量，對中高齡族群更友善。今年父親節送禮趨勢也延伸至健康管理，「AI智慧戒指」透過數據追蹤、壓力紀錄及睡眠分析，讓爸爸隨時掌握自身狀態。針對刮鬍刀、眼鏡等隨身物品的清潔衛生，UV多功能滅菌超聲波清洗機則成為實用型選擇。而針對重視視聽娛樂的爸爸，免插電、可自由移動的32吋智慧電視，不論追劇或看球賽，都能不受空間限制。若喜歡在家一展歌喉，僅有A4紙一半大小的「FIESTA數位混音機」配雙麥克風組合，搭載高階音效處理晶片，還有人聲自動消除功能，將客廳一秒升級KTV。486團購自7月23日至8月12日推出父親節活動，按摩系列最低4折起、電動牙刷和電動刮鬍刀最低44折起，並同步推出涼夏、健康管理及娛樂視聽商品優惠。