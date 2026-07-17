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▲曾敬驊以《不良執念清除師》、《刻在你心底的名字》在對岸走紅。（圖／翻攝自曾敬驊臉書）

▲曾敬驊（左）與彭千祐在《不良執念清除師》的化學反應吸引大量兩岸「CP粉」。（圖／愛奇藝提供）

台灣新、中生代男演員人才輩出，近日有中國網友舉行「最愛台灣男星」票選，6位候選人分別是許光漢、陳昊森、曾敬驊、朱軒洋、林柏宏、彭千祐，獲得最多票數的是以《不良執念清除師》、《刻在你心底的名字》在對岸走紅的曾敬驊，網友大讚：「見到真人真是帥的驚為天人！」一名中國網友在小紅書發起「有你喜歡的台男明星嗎？愛上台男是誰的命運」票選，並附上許光漢、陳昊森、曾敬驊、朱軒洋、林柏宏、彭千祐的照片，綜觀網友留言數，選擇曾敬驊的占大多數，「我選馬華」、「可愛+1」、「我喜歡曾敬驊」、「馬華單眼皮性感」、「阿驊可以」、「首選馬華！」而許光漢、林柏宏和陳昊森和彭千祐也有不少擁護者，「許光漢台灣必吃榜」、「必須是老公林柏宏」、「當然彭千祐！他看起來好乖、好甜」，至於朱軒洋則是不少人認為其感情錯誤的負面新聞大大影響他的形象，非常可惜，此外，也有人提出如劉以豪、王柏傑、阮經天、曹佑寧、楊祐寧等遺珠。許多中國網友另點出偏愛台灣男星勝過自家男星的理由，「台男超性感」、「台灣的男明星看著都很健康，不像內娛個個妝濃的堪比女明星」、「真的討厭化濃妝」、「灣灣的男人們總是有種男孩感」、「總是倒在灣灣男上面」、「灣灣的審美一直在線」、「台灣男星長得都滿有韻味的，大陸這邊小白臉模子比較多」、「演技一個比一個好，真的沒話噴」、「氣質這東西台灣從未輸過！」曾敬驊出道早期以國片《返校》與同志題材的《刻在你心底的名字》在兩岸累積不小知名度，但真正讓他在中國主流網路平台現象級爆紅、收穫大量粉絲（飯圈）的關鍵作品是劇集《不良執念清除師》，該劇在中國愛奇藝等平台同步播出後，於微博、豆瓣、小紅書掀起極高討論度，豆瓣評分更是高達8.9分以上，他與搭檔彭千祐的化學反應也吸引大量兩岸「CP粉」，讓他的網路熱度與人氣瞬間暴漲。