我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本岡山桃太郎機場雖然在山上，但對外交通方便，自由行旅客也不用擔心。（圖／記者張乃文攝）

台人熱愛岡山 董座：地理位置優勢、美食購物也能滿足需求

台灣虎航深耕日本岡山航線10週年，而台灣旅客的岡山累計住宿人次更是第一名。但台灣人這麼喜歡岡山的關鍵原因、還有這10年來台灣旅客對於岡山的影響，岡山知事表示，人文、生活習慣的親近，還有經濟的成長，對岡山而言是非常重要的；以台灣虎航的角度來說，董事長黃世惠分析，岡山地理環境非常好、加上虎航提供A點進、B點出網絡相當多，吸引許多台灣人一來再來。根據日本官方統計，台灣虎航開航前、2015年台灣旅客累計住宿人次為3萬5720人次，佔整體外國旅客比例21.4%；而在開航這10年來，成長許多，最新2025年台灣旅客累計住宿人次達到28萬2760人次，佔整體外國旅客45.2%、排行第一，第二則是中國佔10.8%，可謂「壓倒性勝利」。作為台灣虎航獨飛航線的「模範生」，岡山10年來始終珍惜與台虎的關係。岡山縣縣民生活部航空企劃推進課總括副參事藤原孝博指出，即便有其他航空公司詢問，但仍以台虎作為最大考量。黃世惠也稱讚，岡山在台虎的二線城市航線中，發展得最穩定、成長速度最快。即便桃太郎機場在山上，但對於聯外交通相當方便，對於台虎發展自由行旅客而言，更是間接提供相當大的幫助。不過，台灣人如此喜歡日本岡山的關鍵，黃世惠分析，岡山地理位置正好在西日本中間，包括山陰、山陽、中國及四國地區等，目前還沒有太多航班或直飛航線，而台灣人對日本的喜歡，是會想到這些地方去旅遊的。黃世惠透露，從岡山進入後，無論到廣島、高松或京都等，台虎網絡可提供A點進、B點出；即便只在岡山玩，也非常足夠，美食、旅遊及購物都能滿足台灣旅客需求，「並不是每一個二線城市都有Outlet。」日本岡山縣知事伊原木隆太認為，其中一個原因與「知名民間傳說故事桃太郎」有關，身為桃太郎的故鄉，要散發知名度相對容易。另外，這10年來，台灣旅客對於岡山而言，除了帶來經濟上的成長，因為生活習慣、人文觀念的相近，相處起來也非常輕鬆。伊原木隆太開心的表示，這10年的努力，讓旅客不只是集中在岡山特定位置，整個岡山縣的各處，都能看見台灣人的身影，台灣人更是深受岡山縣民的喜愛，「這是非常好的交流和互動。」黃世惠也補充，岡山與台虎合作的「虎迷優惠」，未來Outlet折扣或是友好商店等，台灣人喜歡去的地方，都會持續有更多的合作發展。