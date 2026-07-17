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▲西南航空零食遭嫌棄 美國航空緊追在後同樣挨批（圖／美聯社／達志影像）

▲飛機餐（圖／美聯社／達志影像）

搭飛機最在意的除了準點率，機上吃什麼也是不少常客的心頭大事！旅遊獎勵與搜尋平台Point.me針對美國經常搭乘飛機的乘客（每年多次飛行），進行了一項機上餐飲滿意度調查，結果顯示達美航空成為本次調查最大贏家，一舉橫掃三大類別冠軍，而西南航空則不幸淪為「最差零食」代表，兩極評價形成強烈對比。根據《紐約郵報》報導，達美航空在機上零食類別中以壓倒性優勢勝出，在所有年齡層受訪者中都拿下最高票，整體獲得30%選票，遠勝西南航空與捷藍航空並列第二的18%。起司脆餅、Biscoff餅乾、Sun Chips迷你包，以及無麩質MadeGood燕麥棒等品項，都被受訪者點名是人氣款。除了零食類別，達美與星巴克合作推出的機上咖啡菜單，也在整體排名中奪冠；此外，達美更因提供多款高蛋白食品，廣受GLP-1（用於治療肥胖與糖尿病的藥物）使用者好評，一舉拿下「GLP-1友善零食」類別冠軍，等於單一航空公司同時橫掃三大類別，成績相當亮眼。近年GLP-1藥物使用者族群持續增加，這項需求也逐漸成為航空業者不能忽視的新戰場。相較於達美的全面豐收，西南航空則慘遭超過32%會員票選為「機上最差零食」，招牌的Stellar椒鹽卷餅、Remy's全麥餅乾與Oreo餅乾組合，顯然沒能討好乘客的胃。緊追在後的是美國航空，近24%受訪者認為該公司零食選擇過於貧乏，僅提供Biscoff餅乾或迷你椒鹽卷餅可選，同樣不受青睞。不過調查專家Yoon也預告，美國航空近期已表態希望投資更高端的機上體驗，未來排名有機會出現逆轉。在機上咖啡類別中，儘管達美與星巴克合作的菜單整體排名第一，但在每年飛行超過10次（原文為5次以上）的資深常旅客與千禧世代眼中，阿拉斯加航空與Stumptown咖啡合作推出的Holler Mountain配方，才是他們心中的真愛，這款咖啡特別針對高空飛行時味覺變化做過調配，資深旅客普遍能感受到差異。相較之下，捷藍航空與Dunkin' Coffee合作的機上咖啡，則不幸被評為「最差咖啡」，排名墊底。除了經濟艙零食與咖啡，這份調查也涵蓋更高階艙等的評比：阿聯酋航空在商務艙用餐類別稱霸；法國航空則同時拿下「最佳商務艙酒單」與「倒酒最大方」兩項殊榮；至於機場貴賓室酒吧類別，同樣由阿聯酋航空奪冠，新加坡航空、法國航空、卡達航空緊追在後，顯示中東與歐系航空公司在高端服務體驗上，仍持續保有一定優勢。值得一提的是，這份調查的受訪者組成相當有份量，超過半數受訪者每年搭機5次以上，三分之二持有20萬點以上航空里程，多數家庭年收入超過15萬美元，屬於重度商務旅客與資深飛行常客的第一手意見，讓這份榜單的參考價值相對更高，也讓各家航空公司在機上服務的優劣勢無所遁形。