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許多人習慣將大筆現鈔鎖在保險箱，然而，保險箱卻未必能擋住自然界不起眼的「無形神偷」。近日，泰國一名女網友在社群網路上分享了自己的慘痛經歷，她為了繳納房貸而特地存在保險箱內的大筆現鈔，竟然在短短不到一個月內，被白蟻大軍啃食殆盡。鈔票化為碎屑的畫面曝光後，引發網友熱烈討論。綜合泰國媒體報導，泰國網友「Nanny Irin」日前在臉書貼出照片，畫面中可以看見原本一疊疊整齊存放的千元泰銖大鈔，如今邊緣參差不齊、佈滿黃褐色的屑屑與啃咬痕跡，部分鈔票甚至完全看不出原本的面貌。該名女網友表示，「有時候我們以為把錢存放在保險箱裡很安全。確實防得了小偷，但顯然防不了白蟻」。有網友詢問，究竟這筆錢存了多久才導致悲劇發生？對此，該位女網友解釋，這筆錢是她專門存下來準備繳納房貸的預備金，平時都會定期拿出來繳款，「上一次打開保險箱甚至是不足一個月前的事，根本沒有長期閒置」。女網友無奈地說，完全不知道白蟻到底是什麼時候入侵的，雖然銀行告知部分受損較輕的鈔票可以依法兌換，但絕對無法換回全額，且審核過程曠日廢時，讓女網友哀嘆「今天真的極度沮喪、超級難過」。