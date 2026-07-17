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台股崩跌2953.71點，創下史上最大跌點，也是亞洲主要股市中跌幅最大的。對此，金管會今（17）日表示，台股主要反映國際情勢，將持續關注股市波動情況，並請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。台股今日收在42671.27點，大跌了2953.71點，跌幅6.47%，成交量約12129.57億元。同時段截至今日下午1時30分，亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.77%，上海跌2.42%，香港跌2.54%，日本跌5.28%，韓國休市。不過，金管會表示，若從台股基本面來看， 集中市場截至今（115）年6月底本益比約31.78 倍，現金殖利率1.56%，加計股票股利為1.59%，國內上市櫃公司今年截至6月底累計營收合計約30.49兆元，較去年同期增加35.96%。截至今年7月16日，信用交易的整戶擔保維持率為183.71%，借券賣出占市場成交值比率為3.37%。