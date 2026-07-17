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台積電法說會釋出優於預期的財報與展望，卻未能穩住股價，今（17日）股價重挫7.29%，拖累台股暴跌2953.71點，創下史上最大單日收盤跌點。市場瀰漫恐慌情緒，不少投資人開始思考究竟該停損離場，還是趁勢布局。對此，資深分析師蔡明翰認為，這波修正並非基本面轉弱，而是漲多後的正常整理，只要掌握AI長線趨勢，反而有機會迎接下一波行情。台積電昨日舉行法人說明會，不僅公布優於市場預期的第二季財報，也上調全年資本支出，展望依舊樂觀。然而，市場並未因此買單，今日股價一路走低，盤中跌破季線2325元，尾盤再遭逾9000張賣單摜壓，終場重挫180元、跌幅7.29%，收在2290元，寫下史上最大單日跌點。受到權王重挫影響，台股今日同步崩跌2953.71點、跌幅6.47%，收在42671點，不僅跌破季線43525點，更改寫史上最大單日收盤跌點紀錄。上市櫃合計1770檔個股收黑，其中134檔跌停，市場賣壓全面出籠。蔡明翰在臉書表示，不少投資人將台積電視為此次崩跌的元凶，但實際檢視法說內容，無論財報、全年展望或資本支出，都優於市場預期，法說會後，多家外資更同步上修2026年每股盈餘（EPS）約3%至12%，目標價也隨之調高。他認為，既然基本面沒有惡化，真正造成市場大跌的原因，其實是上半年漲幅過大。加權指數今年以來一度累積超過五成漲幅，如今出現約6%的修正，屬於漲多後的正常整理，只是成交量同步放大，進一步加劇市場恐慌。蔡明翰指出，如果美股後續仍持續震盪，台股短線不排除還有修正空間，但這樣的回檔反而有助於市場過高的槓桿資金退場，也能讓過度樂觀的投資情緒快速降溫。他強調，股市真正的風險從來不是下跌，而是所有人都相信股市不會跌，甚至透過融資、槓桿等方式追高，一旦行情反轉，便容易引發連鎖賣壓。蔡明翰表示，只要符合「市場明顯恐慌」以及「長期趨勢沒有改變」兩項條件，大跌對長線投資人而言，就不是逃命，而是逐步接近布局時機。他透露，今日市場的恐慌程度已符合自己的進場條件，因此已開始分批買進。不過，他也提醒，開始布局並不代表今天就是最低點，也不能保證下周一不會繼續下跌，因此仍應維持紀律，不要試圖猜測底部。蔡明翰認為，AI產業長期成長趨勢、台積電的競爭優勢與企業基本面都沒有改變，改變的只是市場情緒。因此，他將持續採取「不融資、不猜最低點、不一次押滿」的策略，按照自己的節奏分批布局。最後，他表示，等了四個月後，市場終於再次出現符合自己規劃的買點，「別人忙著找兇手，我忙著找買點」，只要長線趨勢未變，這波修正反而可能成為迎接下一波行情的重要契機。