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高雄市114學年度模範生暨市長獎畢業生與市長合影活動，大鳳山區場次於今（17）日在五福國小舉行，來自鳳山、大寮、大樹、鳥松等區的優秀畢業生齊聚一堂，與市長陳其邁及家人合影共享喜悅。優秀畢業生中有人國中會考刷新校史紀錄、有人在藝術、音樂、服務等領域發光發熱，也有人半工半讀逆境奮發向上，努力與堅持令人感動。今天與市長合影活動現場洋溢溫馨歡樂氛圍，不少畢業生攜家人、阿公阿嬤一同入鏡，共享人生重要時刻；也有家人高舉寫著「鵬程萬里、前程似錦」的祝福紅布條，或手持印有畢業生姓名的應援海報，為孩子加油喝采。另有畢業生帶著三年來獲得的獎狀，以及最喜愛的獨輪車、足球等物品入鏡，分享求學成果與畢業喜悅。普門中學模範生戴明愛邀請家人一同與市長合影，89歲的爺爺坐著輪椅特地到場，開心拿著孫女的獎狀分享榮耀，臉上洋溢欣慰笑容，場面溫馨感人。文山國小畢業生蕭湘盈則身穿足球隊服與市長合影，她曾與隊友勇奪全國女子足球賽季軍，母親也驕傲地手持印有女兒姓名的應援海報，共同見證這份榮耀，讓活動現場更添歡樂與感動。潮寮國中陳可欣同學堪稱偏鄉之光，長期維持優異成績，曾榮獲高雄市作文比賽第六名，並在115年國中教育會考取得5A佳績，刷新潮寮國中創校紀錄，為偏鄉小校寫下嶄新里程碑。她待人熱心、樂於助人，也是師生公認的正能量代表。福誠高中李宜蓁同學則以堅韌精神感動師生。擔任兩學期班長的她，因家庭因素每天工作至深夜，仍兼顧課業與班級事務，始終維持優異成績，最終錄取國立聯合大學資訊工程學系，展現逆境中不放棄的毅力與責任感。教育局長吳立森表示，模範生與市長獎象徵學生在學業、品格與服務上的卓越表現，也是多年努力的最佳肯定。市長陳其邁親自與每位獲獎學生及家人合影，不僅分享榮耀，更為青春歲月留下珍貴回憶，也勉勵每位畢業生帶著這份肯定勇敢逐夢、持續精進，在人生舞台上發光發熱，開創屬於自己的精彩未來。