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▲富邦悍將限量骰子箱，內含Fubon Angels全員集合應援毛巾、刮刮卡與人氣最強造句包，數量有限，悍將球迷別錯過！

▲台鋼球員林家鋐(左)、紀慶然搶先開吃台鋼雄鷹聯名乖乖，鹹香「TAKAO最愛香魚口味」孔雀香酥脆和夢幻粉紅「TAKAMEI草莓雞蛋糕彎的脆果」雙口味限量登場！

▲「2026 Home Run應援袋」內附1款球衣裱框磁鐵，共7款可蒐集，值得球迷收藏。

延續「乖乖 HomeRun應援季」熱潮，繼首波推出味全龍聯名玉米棒後，迎接一年一度的中華職棒明星對抗賽，乖乖持續擴大應援企劃，本次再攜手富邦悍將、樂天桃猿、台鋼雄鷹推出期間限定聯名商品，並集結中華職棒六支球隊推出「2026 Home Run應援袋」，陪伴球迷從收藏、零食到進場應援，一起用最有台灣味的方式支持台灣棒球。此次最受矚目的，莫過於兩款限量「乖乖骰子箱」。富邦悍將聯名款乖乖骰子箱，內含乖乖人氣「最強造句包」、刮刮卡及Fubon Angels應援毛巾，不論是收藏、抽卡還是進場應援，都讓悍將球迷驚喜感滿滿；另一款樂天桃猿乖乖骰子箱，則特別收錄樂天女孩應援毛巾，陪伴球迷無論坐進內野或外野，，都能一起揮舞應援，化身最強桃猿應援團 。富邦悍將聯名款於momo與全台「萬家福」限量販售，樂天桃猿聯名款則於全台大全聯、全聯（桃園、新竹區域門市） 限量登場，數量有限，售完為止。南台灣球迷同樣不能錯過！乖乖首度攜手台鋼雄鷹推出兩款特色零食。其中，「草莓雞蛋糕」彎的脆果，以球迷對TAKAMEI的暱稱「雞蛋糕」作為口味靈感，包裝與風味設定呼應吉祥物的可愛形象，將甜甜的草莓雞蛋糕香氣融入酥脆口感之中，讓每一口都充滿粉紅泡泡的甜蜜滋味 ；另一款「TAKAO」香酥脆，則以台鋼雄鷹吉祥物 TAKAO 雞柳條最愛的香魚口味，鹹香酥脆、越吃越涮嘴，讓球迷把台南球場的熱情一同帶回家。「草莓雞蛋糕」彎的脆果將於台南、高雄、屏東地區全家便利商店限定販售，「TAKAO」香酥脆則也同步於全台全家便利商店限量上市。除了各隊聯名商品外，乖乖也同步推出專為明星賽打造的「2026 Home Run應援袋」，於2026中華職棒明星對抗賽期間限定販售。應援袋除了豐富零食，還附有隨機1款球衣裱框磁鐵（六隊球衣款及隱藏款，共7款可蒐集），讓球迷一邊享受比賽、一邊蒐集專屬收藏，為今年夏天留下最熱血的棒球回憶。今夏，乖乖持續透過「Home Run應援季」串聯球迷、球隊與棒球文化，從職棒聯名商品到六隊聯名「2026 Home Run應援袋」，邀請球迷將熱愛棒球的心化為最具台灣味的應援行動。各項商品數量有限、售完為止，喜愛棒球與收藏的球迷千萬別錯過，一起收藏屬於這個夏天的熱血回憶。