湖人名宿、前總教練史考特（Byron Scott）近期於在播客節目中，談到湖人先前陣容組合、建隊方向，直言湖人用了2年實驗後認為，「以唐西奇、里夫斯與詹姆斯為首的陣容，註定無法前進到分區決賽。」

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「他們這麼試過了，花了2年時間，並且發現這根本走不遠。頂多就是首輪或次輪出局。」

「所以後來情況變成，通過交易得到唐西奇，並圍繞他建隊。 我們必須開始計劃，在接下來的兩年裡如何做到這一點。」

洛杉磯湖人休賽季火速宣布與詹姆斯（LeBron James）分道揚鑣，確立以唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）為主的後場雙核心，繼續衝擊睽違6年的總冠軍，史考特職業生涯大多為湖人效力，2014至2016年則成為球隊總教練，帶兵2季時間。近年來則遊走於各大節目中擔任來賓。當被問到湖人為何不繼續相信詹姆斯、唐西奇與里夫斯的3人組合，健康時能走多遠時，史考特話說得很直接。史考特透露，自己以前建議過湖人可以續約詹姆斯，但球隊仍衝不破第2輪，史考特先前受訪時，則同樣提到特殊觀點，相比各隊競逐詹姆斯，他反倒認為，簽下詹姆斯的球隊得承擔不少麻煩，「是否只想跟他簽1年，然後承擔所有隨之而來的麻煩事。」「所有那些跟他合作的人，像富保羅（Rich Paul）和那些傢伙，以及所有其他相關的人事物。你是否得把布朗尼（Bronny James）從湖人交易來？」史考特補充道， 「所以當你討論到詹姆斯加盟，那背後其實涉及很多層面，實際上，我們都知道這些事情。」