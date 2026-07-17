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▲台中台菜品牌馨苑小料理再度榮登必比登推介榜單，締造「7連莊」入選紀錄！（圖／業者提供）

▲馨苑小料理堅持將傳統台菜精髓融入現代創新思維，成功讓台菜走向精緻與生活化。（圖／業者提供）

《臺灣米其林指南2026》14日揭曉必比登推介名單，台中台菜品牌馨苑小料理再度榮登榜單，締造「7連莊」入選紀錄！為與饕客分享喜悅，馨苑小料理即日起以數字「7」為主題，推出限時快閃滿額大回饋。同時，迎接父親節聚餐旺季，攜手米其林推薦台菜膳馨，推出限定頂級手路菜，7月25 日前完成預訂，可享免費加菜早鳥禮遇！馨苑小料理創立以來，始終堅持將傳統台菜精髓融入現代創新思維，成功讓台菜走向精緻與生活化。膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，連續七年獲得米其林評審青睞，是對團隊長期在品質堅持與台菜創新上最大的肯定。為了感謝一路陪伴成長的消費者，馨苑推出誠意十足的『777』層層加碼回饋外，適逢父親節，特別準備澎湃的鮑魚紅燒肉與台中在地麻薏創意料理，要用最頂級美味，慰勞辛勞的父親們。馨苑祭出的「數字 7」快閃優惠，是即日起到店消費滿足指定門檻，即可享受以下多重好禮，包括滿額777元免費招待「隨機精選小菜」乙份。滿額1777元，大方贈送招牌主菜三選一（可選「芋奶鮮嫩雞骨球」、「菠蘿遇見櫻桃鴨」或「酸白菜活菌豬」）。滿額3777元，除了任選上述指定主菜乙道外，再加碼贈送「黑羽烤雞兌換券」乙張！瞄準即將到來的父親節商機，膳馨餐飲集團旗下兩大米其林推薦品牌，今年齊力出擊，針對不同規模的家庭聚餐需求，端出風格迥異卻同樣精采的限定大菜。活動期間自 8 月 1 日至 8 月 9 日止，凡於 7 月 25 日前搶先完成早鳥預訂，可享免費加菜優惠！以膳馨為例，適合大家庭熱鬧團聚，早鳥預訂免費加菜「富貴鲍魚紅燒肉」。此道料理以傳統台菜十二味型中的「紅燒味」為基底，嚴選極品鮑魚與厚切五花肉，加入秘製醬汁慢火悉心燉煮，五花肉化口軟嫩、膠質滿溢，鮑魚則完美吸飽醇厚醬香、鮮Ｑ彈牙。馨苑小料理專為小家庭打造的現代創意台菜，25日前完成預訂免費加菜「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」，炙燒至外香內嫩的鮮美鮪魚，搭配台中在地傳統食材「麻薏」特製而成的青醬，並佐以新鮮時蔬與健康紅藜麥，整體口感層次分明、清爽宜人。今年父親節，就用一桌高規格的米其林饗宴，將對父親的千言萬語轉化為舌尖上的幸福。從經典必比登推介手路菜，到充滿祝福寓意的海陸限定料理，馨苑與膳馨邀您全家一同圍桌聚餐，共度最溫馨的盛夏時光。