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受到美股大幅下挫引發全球市場去槓桿效應影響，除韓股休市外，亞洲股市全面承壓。台股今（17日）上演近年最慘烈的「黑色星期五」，盤中一路跌破45,000點、44,000點及43,000點三道整數關卡，終場重挫2,953.71點，以42,671.27點作收，不僅創下今年最大單日跌點，更刷新台股史上最大跌點紀錄，季線也同步失守，成交值放大至1兆2,129.57億元，顯示市場恐慌性賣壓全面湧現。籌碼面同樣寫下歷史紀錄。外資（不含外資自營商）單日賣超1,890.39億元，自營商賣超821.79億元，雙雙創下史上最大賣超紀錄；投信則逆勢買超95.03億元。三大法人合計賣超2,617.15億元，刷新歷史新高。統計顯示，外資已連續11個交易日站在賣方，本月累計賣超6,101.33億元，今年累計賣超更擴大至1兆5,612.87億元；相較之下，投信已連18買，累計加碼1,896.92億元，展現本土資金持續承接力道。電子權值股成為空方摜壓重心。權王台積電（2330）雖於法說會釋出優於預期的展望，但市場選擇獲利了結，利多未能轉化為買盤，終場重挫180元、收2,290元，跌幅7.29%；聯電（2303）、日月光投控（3711）同步跌停。盤面幾乎一片慘綠，超過140檔個股跌停，高價股、AI供應鏈及記憶體族群全面重挫，市場風險偏好快速降溫，資金大舉撤離高基期電子股。觀察籌碼流向，17日市場呈現明顯「土洋對作」局面。外資受到亞幣匯率波動、美股半導體重挫等因素影響，大舉調節權值股與ETF，積極變現；另一方面，投信、自營商及定期定額ETF買盤則持續進場，試圖在急跌行情中扮演穩盤角色，本土資金護盤意味濃厚。外資賣超前幾名幾乎清一色為權值股及ETF，其中台積電遭賣超4.4萬張，聯電賣超4.5萬張，南亞（1303）也遭調節約5萬張，三檔股價皆遭重挫，聯電與南亞更跌停作收。相較之下，投信積極承接，單日買超南亞4萬6,748張，高居買超冠軍。此外，台新新光金（2887）獲投信買超約1.9萬張、自營商買超約1.1萬張；華南金（2880）與永豐金（2890）也同步獲得投信、自營商雙重加碼，金融股成為內資護盤重心。儘管市場全面重挫，外資仍逆勢買超群創（3481）5萬9,977張，居買超第一名，雖然股價仍下跌8.2%，但吸引約32億元資金進駐；玉山金（2884）則獲買超5.3萬張。此外，外資也布局群益ESG投等債20+（00937B）及復華富時不動產（00712）等債券及不動產ETF，以提高防禦配置。自營商則積極採取避險策略，買超元大台灣50反1（00632R）16.9萬張居冠，同時大舉出清槓桿型ETF，包括賣超群益臺灣加權正2（00685L）81萬張、元大台灣50正2（00631L）50萬張，以及元大台灣50（0050）19.7萬張，顯示內資資金已明顯轉向保守操作，透過反向商品降低市場風險。