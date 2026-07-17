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當散戶仍在為屢創新高的行情歡呼時，最了解公司內部狀況的美國企業高層們，卻正以過去20年來第二快的速度脫手持股套現，這絕對是一項值得注意的信號。根據市場研究機構EPFR Global Market Intelligence的最新數據顯示，2026年上半年，美國企業內部人士總計拋售了高達776億美元的自家股票，顯示對企業前景最熟悉的內部決策者們，正對當前的市場估值感到不安。根據《彭博》報導，數據顯示，今年上半年的企業內部人士拋售總額比去年同期增加了20％。綜觀過去20多年，唯一能超越今年「倒貨潮」的只有2021年，當時全球正處於新冠疫情激發的紓困金大撒幣時代，導致市場行情波動劇烈。與此同時，企業內部人士對自家股票的「買進」意願卻相當低迷。今年上半年，企業內部人士僅購入了價值69億美元的股票，雖然略高於去年的67億美元，但與龐大的拋售潮相比，簡直是杯水車薪。EPFR分析師團隊在報告中表示，「這種行為清楚表明，在目前的市場高估值水準下，企業內部人士們完全不想增加對自家股票的曝險。即使股市持續走高，他們對加碼個人持股依然抱持懷疑與抗拒」。從表面上看，美股表現依舊亮眼。美國標普500指數今年以來上漲10％，正朝著連續第四年實現雙位數增長的輝煌紀錄邁進。然而，市場近期開始湧現集體焦慮，擔憂半導體類股的股價漲得「太快、太猛」，且全球科技巨頭對AI的資本支出也已經到了被懷疑是不理性過度擴張的地步。另外，越來越多新興大型AI企業尋求今年掛牌上市，也讓投資人擔憂大量新股湧入將導致美股市場「供過於求」，進而稀釋現有的資金動能。