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▲ 「流變之境：存在的多重風景」展覽即日起至9/30於雄崗美術館登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.17）

「流變之境：存在的多重風景」展覽即日起至9/30於雄崗美術館登場。此次展覽匯聚來自法國與臺灣的五位當代藝術家-Dominique Landucci、Liliane Danino、Pierre Cerviotti、吳筱瑩以及林登隆，以繪畫、雕塑、彩墨及複合媒材等形式，共同探討人與自然、身體與精神、記憶與時間之間的深層連結。策展人張春味指出，五位藝術家雖來自不同文化背景，卻共同回應「流變」的核心命題。從人際情感、記憶累積、形體轉化，到自然生命的循環，作品共同展現生命在變動中持續生成與蛻變的力量，也建構出東西方藝術對話的多元視野。法國藝術家 Dominique Landucci 以人際情感交流為創作核心，融合繪畫、音樂與舞蹈精神，以奔放色彩、自由線條與律動構圖，展現生命能量與人文關懷。Liliane Danino 則將承載歲月痕跡的舊物融入畫布，透過拼貼、肌理與複合媒材重構記憶，使日常物件獲得新的生命意義。雕塑家 Pierre Cerviotti 的2026年新作突破青銅雕塑既有語彙，以虛實相生、內外交融的形式重新詮釋材質與空間，透過可見與不可見、實體與留白的對話，呈現生命流變與精神轉化的意象。臺灣藝術家吳筱瑩以植物生長、四季更迭與土地記憶為靈感，運用自由流動的筆觸與鮮明色彩，展現自然生命的律動與詩意。林登隆則融合彩墨、複合媒材與抽象構成，結合東方書性精神與當代形式語言，透過色彩、線條與材質肌理的交織，呈現人與自然、時間與空間之間的微妙關係。