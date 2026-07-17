大樂透第115000071期今（17）日晚間開獎，頭獎衝上7億大關，根據台彩公司晚間10時公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，邁入連20槓龜，下期7月21日預估銷售2.7～2.9億元，頭獎累積金額預估上看7.7億元，為第五屆最高頭獎總獎金。端午加碼百萬紅包則送出1組，因本期為最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為600萬元。《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行。
針對7月17日大樂透加開之6組100萬獎項開出情形，6組中開出1組，總中獎注數為1注，1組為單注中獎。由於本期為活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為600萬元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。
🟡7月17日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
新北市林口區中正路258號1樓－飛來財投注站
🟡7月17日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：01、06、12、14、17、26，特別號24。
49樂合彩：01、06、12、14、17、26。
今彩539：10、12、28、29、35。
39樂合彩：10、12、28、29、35。
3星彩：413。
4星彩：7420。
7/17大樂透端午加碼獎號：促銷獎項開獎結果
第001組：03、06、08、15、24、47
第002組：03、18、25、28、36、49
第003組：14、34、35、36、41、43
第004組：12、18、26、29、32、34
第005組：18、27、31、35、36、43
第006組：04、26、30、31、39、49
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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🟡7月17日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
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大樂透獎號：01、06、12、14、17、26，特別號24。
49樂合彩：01、06、12、14、17、26。
今彩539：10、12、28、29、35。
39樂合彩：10、12、28、29、35。
3星彩：413。
4星彩：7420。
7/17大樂透端午加碼獎號：促銷獎項開獎結果
第001組：03、06、08、15、24、47
第002組：03、18、25、28、36、49
第003組：14、34、35、36、41、43
第004組：12、18、26、29、32、34
第005組：18、27、31、35、36、43
第006組：04、26、30、31、39、49
※派彩結果以台彩官網資料為主。