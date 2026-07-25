韓劇《殺人者的購物中心2》終於要播出了，將在本月22日於Disney+上線。故事延續第一季的劇情，李棟旭將化身最強叔叔，守護姪女金慧峻，並攜手迎戰各路殺手。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理該劇懶人包，讓讀者們劇情、角色、亮點、收看平台等資訊一次看。
📌以下為本文重點：
《殺人者的購物中心2》劇情大綱
《殺人者的購物中心2》角色介紹
《殺人者的購物中心2》收看平台
《殺人者的購物中心2》必看亮點
《殺人者的購物中心2》劇情大綱
《殺人者的購物中心》講述女大學生鄭智安在失去父母後由叔叔鄭進灣撫養長大，卻在叔叔突然離世後，意外繼承他經營的線上購物中心「Murthehelp」。原以為只是販售農具的網站，背後其實藏著販賣武器的地下祕密暗網軍火網站「Murder Help」。隨著真相曝光，智安也成了傭兵組織「巴比倫」追捕的目標，並一步一步揭開叔叔的神祕身分與過往任務。
而在第一季的尾聲，原以為已死去的叔叔驚喜現身，將與戰力全面覺醒的智安，一起攜手面對傭兵組織引進的更強大國際殺手，叔姪二人將在第二季並肩作戰，守護購物中心的控制權。
《殺人者的購物中心2》角色介紹
鄭進灣（李棟旭 飾）
李棟旭飾演祕密經營可疑的購物中心，並照顧姪女的神祕叔叔鄭進灣。他曾是頂尖傭兵組織「巴比倫（Babylon）」的隊長，同時也是地下祕密暗網軍火網站「Murder Help」的創辦人兼前主人。
鄭智安（金慧峻 飾）
金慧峻飾演鄭進灣姪女、大學生金慧峻。她在叔叔驚傳「自殺」後，被迫捲入了一場圍繞著鉅額遺產與地下軍火網站「Murder Help」的殘酷殺戮。她在第一季展現出了過人膽識，並將於第二季中逐漸覺醒更多能力。
貝爾（徐賢宇 飾）
徐賢宇飾演傭兵組織「巴比倫」的殺手貝爾，他與鄭進灣在傭兵時期結下死仇，在殺害對方哥哥與嫂嫂後，持續追殺鄭進灣姪女鄭智安，手段非常兇殘。
裴正民（朴智彬 飾）
朴智彬飾演表面上是鄭智安同學，私底下卻有出色駭客實力的裴正民，他受「巴比倫」所託駭進鄭進灣的武器販售網站，並以鄭智安被綁架威脅鄭進灣自殺。
金海娜（蘇敏慧 飾）
蘇敏慧飾演鄭智安的幫手金海娜，她在鄭進灣死後突然現身於鄭智安面前，並幫助她對抗傭兵組織，戰鬥力非常強大。
把信（金民 飾）
金民飾演鄭智安的泰拳師傅把信，他是來自泰國的頂尖格鬥高手，也是鄭進灣的傭兵時期的戰友。
大哥∕Brother（李泰英 飾）
李泰英飾演患有嚴重社交恐懼、悄悄管理購物中心地下倉庫的可疑兼職生。他對購物中心防禦系統與內部資訊瞭若指掌，在第二季繼續擔任後方的智囊技術支援。
Q（玄理 飾）
玄理飾演極具存在感的神祕人物Q，將在「Murder Help」與「巴比倫」的對決中，扮演推動劇情的重要關鍵。
J（岡田將生 飾）
岡田將生飾演實力強悍且性格極其冷酷的冷血傭兵J，隨著他的加入，「巴比倫」的國際圍剿攻勢變得更加危險。
《殺人者的購物中心2》收看平台
《殺人者的購物中心2》將於2026年7月22日在Disney+上線，首播日將公開前兩集，隨後每週三固定更新兩集，全劇共8集。
《殺人者的購物中心2》必看亮點
鄭進灣「死而復生」 揭曉假死背後的驚人幕後
在第一季結尾中，原以為已自殺身亡的鄭進灣，奇蹟般滿身是傷地生還歸來，讓觀眾都感到非常震驚。而第二季中李棟旭的強勢回歸，也將揭曉這個假死的幕後祕密。
最強叔姪檔合體 金慧峻繼承地下軍火購物中心
隨著叔叔鄭進灣的回歸，這對「最強叔姪」也將正式合體。而金慧峻飾演的鄭智安，也從一開始普通的大學生在經歷一系列追殺後能力覺醒，不僅將與叔叔並肩作戰，還將繼承地下軍火購物中心「Murder Help」的CEO之位。
國際級大咖加盟 岡田將生化身「日系反派」
這次除了原班人馬回歸外，也加入了全新陣容，還力邀國際大咖、也就是日本男神岡田將生化身日系反派，出演巴比倫日本分部的冷血傭兵。而另一位實力派女星玄理，將飾演冷酷的現場指揮官Q，超狂陣容引發期待。
戰場規模擴大到國際 殺手機構「議會」登場
不同於第一季中的主戰場在鄭進灣的家與地下購物中心，第二季戰火延伸到國際，不僅出現國際殺手，就連殺手界的最高權力機構「議會」也將首次現身。
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《殺人者的購物中心2》劇情大綱
《殺人者的購物中心2》角色介紹
《殺人者的購物中心2》收看平台
《殺人者的購物中心2》必看亮點
《殺人者的購物中心2》劇情大綱
《殺人者的購物中心》講述女大學生鄭智安在失去父母後由叔叔鄭進灣撫養長大，卻在叔叔突然離世後，意外繼承他經營的線上購物中心「Murthehelp」。原以為只是販售農具的網站，背後其實藏著販賣武器的地下祕密暗網軍火網站「Murder Help」。隨著真相曝光，智安也成了傭兵組織「巴比倫」追捕的目標，並一步一步揭開叔叔的神祕身分與過往任務。
而在第一季的尾聲，原以為已死去的叔叔驚喜現身，將與戰力全面覺醒的智安，一起攜手面對傭兵組織引進的更強大國際殺手，叔姪二人將在第二季並肩作戰，守護購物中心的控制權。
《殺人者的購物中心2》角色介紹
鄭進灣（李棟旭 飾）
李棟旭飾演祕密經營可疑的購物中心，並照顧姪女的神祕叔叔鄭進灣。他曾是頂尖傭兵組織「巴比倫（Babylon）」的隊長，同時也是地下祕密暗網軍火網站「Murder Help」的創辦人兼前主人。
鄭智安（金慧峻 飾）
金慧峻飾演鄭進灣姪女、大學生金慧峻。她在叔叔驚傳「自殺」後，被迫捲入了一場圍繞著鉅額遺產與地下軍火網站「Murder Help」的殘酷殺戮。她在第一季展現出了過人膽識，並將於第二季中逐漸覺醒更多能力。
貝爾（徐賢宇 飾）
徐賢宇飾演傭兵組織「巴比倫」的殺手貝爾，他與鄭進灣在傭兵時期結下死仇，在殺害對方哥哥與嫂嫂後，持續追殺鄭進灣姪女鄭智安，手段非常兇殘。
裴正民（朴智彬 飾）
朴智彬飾演表面上是鄭智安同學，私底下卻有出色駭客實力的裴正民，他受「巴比倫」所託駭進鄭進灣的武器販售網站，並以鄭智安被綁架威脅鄭進灣自殺。
金海娜（蘇敏慧 飾）
蘇敏慧飾演鄭智安的幫手金海娜，她在鄭進灣死後突然現身於鄭智安面前，並幫助她對抗傭兵組織，戰鬥力非常強大。
把信（金民 飾）
金民飾演鄭智安的泰拳師傅把信，他是來自泰國的頂尖格鬥高手，也是鄭進灣的傭兵時期的戰友。
大哥∕Brother（李泰英 飾）
李泰英飾演患有嚴重社交恐懼、悄悄管理購物中心地下倉庫的可疑兼職生。他對購物中心防禦系統與內部資訊瞭若指掌，在第二季繼續擔任後方的智囊技術支援。
Q（玄理 飾）
玄理飾演極具存在感的神祕人物Q，將在「Murder Help」與「巴比倫」的對決中，扮演推動劇情的重要關鍵。
J（岡田將生 飾）
岡田將生飾演實力強悍且性格極其冷酷的冷血傭兵J，隨著他的加入，「巴比倫」的國際圍剿攻勢變得更加危險。
《殺人者的購物中心2》將於2026年7月22日在Disney+上線，首播日將公開前兩集，隨後每週三固定更新兩集，全劇共8集。
《殺人者的購物中心2》必看亮點
鄭進灣「死而復生」 揭曉假死背後的驚人幕後
在第一季結尾中，原以為已自殺身亡的鄭進灣，奇蹟般滿身是傷地生還歸來，讓觀眾都感到非常震驚。而第二季中李棟旭的強勢回歸，也將揭曉這個假死的幕後祕密。
最強叔姪檔合體 金慧峻繼承地下軍火購物中心
隨著叔叔鄭進灣的回歸，這對「最強叔姪」也將正式合體。而金慧峻飾演的鄭智安，也從一開始普通的大學生在經歷一系列追殺後能力覺醒，不僅將與叔叔並肩作戰，還將繼承地下軍火購物中心「Murder Help」的CEO之位。
國際級大咖加盟 岡田將生化身「日系反派」
這次除了原班人馬回歸外，也加入了全新陣容，還力邀國際大咖、也就是日本男神岡田將生化身日系反派，出演巴比倫日本分部的冷血傭兵。而另一位實力派女星玄理，將飾演冷酷的現場指揮官Q，超狂陣容引發期待。
戰場規模擴大到國際 殺手機構「議會」登場
不同於第一季中的主戰場在鄭進灣的家與地下購物中心，第二季戰火延伸到國際，不僅出現國際殺手，就連殺手界的最高權力機構「議會」也將首次現身。