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📌以下為本文重點：

《殺人者的購物中心2》劇情大綱

《殺人者的購物中心2》角色介紹

《殺人者的購物中心2》收看平台

《殺人者的購物中心2》必看亮點

鄭進灣（李棟旭 飾）

鄭智安（金慧峻 飾）

貝爾（徐賢宇 飾）

裴正民（朴智彬 飾）

金海娜（蘇敏慧 飾）

把信（金民 飾）

大哥∕Brother（李泰英 飾）

Q（玄理 飾）

J（岡田將生 飾）

▲《殺人者的購物中心2》原班人馬回歸，將於7月22日正式播出。（圖／翻攝自IG@disneypluskr）

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