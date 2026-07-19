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▲演唱會來到第二天，楊大正透露昨天晚上有稍微「海巡」一下，看到社群媒體上反應相當不錯，讓他直呼：「這樣我就安心了。」（圖／火氣音樂提供）

金曲最佳樂團滅火器今（19）日迎來「2026 ON FIRE DAY滅火器台北小巨蛋演唱會」第二天演出，主唱楊大正在台上提到父親近日再度住院，唱到〈心內話〉時忍不住哽咽、泛淚。楊大正今年4月受訪時，才透露父親去年因腦部細菌感染住院，一度病危在醫院躺了三個月。楊大正的父親去年因身體不適住院，一度陷入危急狀態，在醫院躺了三個月，期間輾轉多家醫院卻一直查不出病因，最後才確診父親是腦部細菌感染。據悉，近日楊大正的父親再度住院，他在演唱歌曲〈心內話〉之前，坦言：「我昨天唱的時候不小心哭哭了，想到我爸在夏令營受苦受難，會康復的。」楊大正表示，以前年輕的時候對於家人，會有一種很奇特的心情，「好像自己生活過得不是很好，不太敢跟他們聯絡，因為其實聯絡的話心理的脆弱會扛不住，又怕他們擔心，可是好像有一種無力感深深埋在心裡。」認為家人一直都是他們在這條辛苦的路上最重要的支柱。在演唱〈心內話〉時，楊大正更難掩情緒哽咽、泛淚，讓許多粉絲看了心疼不已。演唱會來到第二天，楊大正透露昨天晚上有稍微「海巡」一下，看到社群媒體上反應相當不錯，讓他直呼：「這樣我就安心了，今天演出有放比較輕鬆。」更笑說今天真的是比較不緊張，有一次經驗就夠了。其中，柯光開玩笑表示：「小巨蛋以後，我差不多可以退休了。」讓楊大正笑虧：「你才幾歲？你是股票有賺錢喔？」讓全場笑翻。