我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃決賽，西班牙被阿根廷拖進泥沼戰，一路惡鬥到延長賽第106分鐘，才靠托雷斯（Ferran Torres）神射進球，終場1：0贏球，奪下隊史第2冠，但賽後當西班牙球員還沉浸在奪冠喜悅時，場邊卻爆發全武行，阿根廷32歲後衛巴瑞德斯（Leandro Paredes）疑似情緒失控，先是鎖喉西班牙後衛賈西亞（Eric García）、隨後還撂倒加維（Gavi），讓球迷看傻眼直呼，「阿根廷真的超髒」、「輸球還敗人品」、「怪不得輸球、趕快下去吧丟臉死了」本場比賽西班牙多數時間掌握球權，多次盤球過人、逼得阿根廷上身體對抗阻擋，19歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）被撕扯球衣多次倒地，但裁判都未吹判阿根廷黃牌，便已讓許多球迷不爽。想不到比賽結束後，阿根廷球員仍就不爽，主力後衛巴瑞德斯先是與衝上場準備慶祝的賈西亞發生口角，前者隨後直接鎖喉推倒賈西亞，後方的西班牙21歲小將加維上前理論，又被巴瑞德斯撂倒、還疑似揮拳爆打，情緒完全失控，連場外阿根廷教練團、替補球員都衝至場上，阻止巴瑞德斯繼續施暴。巴瑞德斯輸球還敗人品的行為，全被轉播畫面完整收錄下來，在社群引發巨大討論，球迷紛紛譴責暴力，「阿根廷真的超級沒品」、「要把人打死嗎？真的看傻眼」、「輸了就惱羞，在看比賽的時候就很不爽你了」現年32歲的巴瑞德斯出生於阿根廷聖胡斯托，目前效力於阿根廷足球甲級聯賽球隊博卡青年隊，也是國家隊主力後衛之一，此役也於下半場替補上場，過往球風就相當強硬的他，本場更是多次主動與西班牙球員發生肢體對抗，引發外界關注，賽後動用暴力的失控舉動，更遭到球迷譴責，希望FIFA國際足總可以追加後續處罰。