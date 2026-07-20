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2026年世界盃決賽落幕，西班牙最終以1：0擊敗衛冕冠軍阿根廷，隊史第二度捧起大力神盃。然而，阿根廷球員在終場哨響後，疑似無法接受輸球事實，與西班牙發生衝突。BBC球評、英格蘭傳奇門將喬·哈特（Joe Hart）在賽後直言不諱地痛批阿根廷球員「行為噁心」，更點出全隊僅有隊長梅西（Lionel Messi）與所有西班牙球員握手了。比賽結束那一刻，許多阿根廷球員情緒徹底失控，演變成多起球場衝突。據現場報導，帕雷德斯（Leandro Paredes）在慶祝階段故意推倒西班牙小將加維（Gavi），引爆了雙方球員的肢體衝突，隨後阿爾馬達（Almada）與羅梅羅（Romero）更與西班牙球員發生爭執，甚至有球員直接將對手撞倒在地，場面極度混亂且粗暴。這些醜陋的畫面令全球球迷錯愕，不僅毀壞了決賽氛圍，更讓阿根廷隊史紀錄增添了負面的一頁。儘管球隊深陷暴力爭議，阿根廷隊長梅西卻成為了唯一的正面表率。喬·哈特在BBC轉播時痛斥道：「這簡直太噁心了。整支球隊中，只有一個人展現了真正的風度，那個人就是梅西。他逐一與每一位西班牙球員握手，這是身為隊長該有的樣子。反觀其他球員的行為，真的是令人作嘔。」梅西在職業生涯最後的國際大賽舞台上，儘管內心承受著痛失冠軍的打擊，仍堅持完成最後的運動家精神儀式，這一幕也讓許多觀賽球迷對其崇高的體育精神感到敬佩。這場決賽的勝負並非運氣使然。儘管阿根廷在本屆賽事中多次上演奇蹟般的逆轉戲碼，但在決賽中，他們完全被西班牙的集體戰力所壓制。數據顯示，阿根廷全場射門機會極少，直至第116分鐘才完成第一次射門，這對衛冕冠軍而言是慘痛的教訓。足球評論員塞巴斯蒂安·斯塔福德-布洛（Sebastian Stafford-Bloor）賽後直言：「西班牙絕對配得上這座冠軍，無論是今天的決賽還是整個賽事的表現，他們都是表現最好、最穩定的球隊。這不是屬於某個球星的冠軍，而是屬於一個最強團隊的勝利。」隨著大力神盃交接，世界足壇正式邁入由西班牙引領的新紀元。而阿根廷球員在輸球後的暴力行徑，無疑將成為本次世界盃最令人遺憾的註腳。對梅西而言，無論決賽結果如何，他在賽後所展現的風度，已為他那充滿傳奇色彩的世界盃生涯，寫下最後一道優雅的背影。