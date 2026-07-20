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西班牙冠軍含金量超級高！防守數據太嚇人「只失一球」

，尤其阿根廷每場至少都進2顆，這場1顆都沒有進，實在太厲害了啦！實至名歸，用真實力完全沒有運氣跟爭議的奪冠」。

▲西班牙2026世界盃奪冠，總計8場比賽只有一場失球，其他全部都是完封對手。（圖／西班牙球隊IG@sefutbol）

法國、阿根廷、葡萄牙都被完封！金球獎、金手套西班牙全包辦

金球獎外界預測會由阿根廷梅西拿下，但最後因為阿根廷遭完封輸球，則由西班牙隊長羅德里（Rodri）拿下金球獎（Golden Ball），而金靴獎（Golden Boot）則是由法國姆巴佩以10球成績拿下。

▲西班牙拿下2026世界盃冠軍，最後包括最佳年輕球員、金球獎、金手套獎也一併全部帶走。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃圓滿落幕，由無敵艦隊西班牙在延長賽以1：0打敗衛冕軍阿根廷，奪下隊史第二冠，然而回顧本屆世界盃西班牙的出賽數據中，不少球迷感到非常震驚，因為西班牙在8場比賽當中，竟然只被踢進一顆球，整個防守數據實在非常漂亮，完封了法國後再完封阿根廷，讓許多人都表示：「正港冠軍實在太猛，只被比利時踢進一球。」不過可惜的是，阿根廷傳奇「梅西（Messi）」最後一舞原本預期還有機會角逐金球獎跟金靴獎，在決賽球隊遭完封輸球後雙落空。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「如果說被淘汰的維德角含金量很高，西班牙這個冠軍的含金量也不輸，8場比賽只被踢進1顆球，完封火力都超強的法國、阿根廷真的超誇張貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「連阿根廷都踢不進，這無敵艦隊真的好扯」、「火力雖然不是最猛，但防守數據實在沒話講」、「防守數據跟鬼一樣，始終如一，連阿根廷都踢不破」。回顧本屆賽事，西班牙一共從小組賽到冠軍賽踢了8場比賽，小組賽從維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭全部完封；32強完封奧地利；16強葡萄牙也是完封；直到8強賽才由比利時破門一顆，接下來4強、冠軍賽接續完封法國跟阿根廷，摘下2026世界盃冠軍，從該防守數據來看，這硬實力讓西班牙的冠軍含金量大幅度提升。除此之外，同時這麼優異的防守成績，西班牙門將西蒙（Unai Simon）也奪下金手套獎（Golden Glove）；本屆最佳年輕球員，則是由西班牙19歲的庫巴西（Pau Cubarsi）獲得，西班牙不只高舉大力神盃，也橫掃了個人獎項。