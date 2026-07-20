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阿根廷、西班牙世界盃決賽「正式先發名單」：

2026世界盃決賽將在台灣時間20日凌晨3點開打，西班牙、阿根廷雙方先發陣容正式出爐，西班牙兩大進攻核心亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）悉數登場，梅西（Lionel Messi）也如預期健康先發上陣，此外，阿根廷陣容也做出變陣，右後衛派出防守更穩健、攔截兇狠的蒙提爾（Montiel），目標就是針對西班牙19歲右路核心亞馬爾（Lamine Yamal）。門將：達米安·馬丁內斯（Dibu Martínez）後衛：蒙提爾（Montiel）、羅梅羅（Romero）、利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martínez）、塔利亞菲可（Tagliafico）中場：德保羅（De Paul）、恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）、麥卡利斯特（Mac Allister）、尼古拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González）前鋒： 梅西（Lionel Messi）、朱利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）💡觀賽亮點： 主帥斯卡洛尼在右後衛位置最終選擇上屆奪冠功臣、點球大戰福將蒙提爾首發；中場則由尼古拉斯·岡薩雷斯進入先發，加強邊路的跑動與防守對抗。門將：烏奈·西蒙（Unai Simón）後衛：波羅（Pedro Porro）、庫巴西（Pau Cubarsí）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）中場：羅德里（Rodri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）前腰/邊鋒：亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、巴埃納（Álex Baena）前鋒：奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）💡觀賽亮點： 兩大進攻核心亞馬爾與奧爾莫悉數登場，要用強大的傳控和邊路撕裂感來挑戰阿根廷的防線。這場先發最關鍵的改動在於右後衛。斯卡洛尼沒有選擇進攻屬性較強的莫利納（Nahuel Molina），而是啟用防守更穩健、攔截兇狠的蒙提爾，目標就是針對西班牙19歲右路核心亞馬爾。專家分析，亞馬爾習慣從右路內切或利用爆發力撕裂防線，莫利納在準決賽時防守位移曾出現漏洞，如果強行與亞馬爾對攻將極其危險。反觀蒙提爾的低重心、強硬貼身防守與極高的容錯率，正是為了在第一時間延緩亞馬爾的內切速度，不讓他在右路輕鬆起腳或送出威脅球。在奪冠機率上，大數據超級電腦、專家都普遍看好陣容更年輕、體能更充沛的西班牙奪冠，Opta超級電腦經過數萬次數據模擬後，預測西班牙有59.5%奪冠機率，阿根廷則為40.5%。美媒《ESPN》邀請9位資深足球記者中，有7人看好西班牙奪冠，僅2人投給阿根廷衛冕。至於Elo評級與進階模型，雖然兩隊基礎Elo評級近乎對等，但 The Guardian指出，西班牙在本屆賽事每場的預期失球（xG）僅有極致的0.31球，這種史詩級的防守統治力，是他們被看好的主因。專家保羅·卡爾（Paul Carr）分析，西班牙不會像英格蘭那樣保守。他們會利用羅德里與法比安牢牢掌控6成以上的球權，並透過極具侵略性的前場壓迫，切斷梅西（Messi）與阿爾瓦雷斯（Alvarez）地面轉換路線。同時19歲新星亞馬爾在右路的速度與突破，將對阿根廷左後衛塔利亞菲可造成巨大威脅。《Covers》分析師瓦西爾（Chris Vasile）則認為，斯卡洛尼（Scaloni）的球隊非常擅長收縮低位、將防線推向邊路以保護中路黑洞。阿根廷不介意讓出球權，他們更強調斷球後的快速反擊與定位球機會，只要梅西能拿到球，他就能在電光石火間製造致命一擊。但另一位專家路易斯·瓊斯（Lewis Jones）則指出，阿根廷在淘汰賽的晉級之路艱辛，經歷對維德角、瑞士的兩次延長賽，以及對埃及、英格蘭的逆境逆轉，主力陣容體能油箱已經見底。一旦西班牙在上半場憑藉體能優勢早早取得領先，阿根廷後半程可能會有崩盤風險。想在90分鐘常規時間內解決戰鬥，西班牙贏面大，主因與邊路衝擊力與無球壓迫有關，但如果戰局被拉長到120分鐘甚至互射12碼，經歷過無數大賽洗禮、擁有無敵梅西的阿根廷，更有可能笑到最後。