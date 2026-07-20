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2026年世界盃決賽在上半場即出現人員受傷狀況。阿根廷主力中後衛利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martinez）在第44分鐘因傷無法堅持，被迫退場。這對正在與西班牙爭奪大力神盃的阿根廷隊來說無疑是一記重創，儘管老將奧塔門迪（Nicolas Otamendi）隨即披掛上陣，但這名後防核心的缺席，恐怕將徹底改變決賽下半場的戰術走勢。令球迷與媒體感到驚奇的是，這似乎已成為本屆世界盃西班牙奪冠之路上的「神祕詛咒」。自淘汰賽階段開啟以來，西班牙的每一場對手，都在關鍵時刻出現核心主力因傷退場的詭異現象。16強賽對陣葡萄牙，比賽第56分鐘，葡萄牙後防核心努諾·門德斯（Nuno Mendes）在防守亞馬爾（Lamine Yamal）時受傷退場，最終西班牙以1：0絕殺晉級。8強賽對陣比利第71分鐘，比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在多次神撲後倒地退場。令人意想不到的是，替補上陣的拉門斯（Lammens）隨即發生致命脫手，拱手將勝利送給西班牙，最終比分為2：1。4強賽對陣法國，開賽僅30分鐘，法國後防中流砥柱薩利巴（William Saliba）突然倒地退場，法國防線大亂，西班牙輕鬆以2：0淘汰對手。決賽對陣阿根廷第44分鐘，阿根廷首發中衛利桑德羅·馬丁內斯受傷，被迫退場。馬丁內斯在鏡頭下顯得極度沮喪，其傷勢顯然不輕。隨著這位後防大將提前告別決賽，外界普遍預期西班牙將會在下半場大舉進攻，試圖利用阿根廷後防重組的機會擴大優勢。