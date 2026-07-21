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各地水氣偏少 留意午後雷陣雨

▲周末開始受到熱帶低壓外圍雲系、南方雲系北移影響，水氣增多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末開始雨量變多 高溫悶熱小心中暑

▲未來一周台灣還是處於高溫炎熱的天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，台灣受到附近高壓影響，各地維持晴到多雲、高溫炎熱的天氣，不過午後受到熱力作用影響，會有雷陣雨出現，也可能發展成局部大雨的情況。明後兩天（22、23日）的天氣跟今天（21日）類似，明天高溫預估在33到35度左右，尤其是大台北盆地、南部近山區、花東縱谷可能會有局部36度高溫。黃恩鴻指出，受到高壓影響，今天晚間到明天清晨，全台各地水氣偏少，清晨南部地區可能有些零星短暫陣雨，不過降雨的範圍小，明天白天各地大多為晴到多雲的天氣，但要特別留意午後雷陣雨發展旺盛，有大雨出現的機率，仍要留意短延時強降雨，伴隨雷擊跟強陣風。黃恩鴻也提醒大家，明天白天氣溫高溫炎熱，有局部地區會來到36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，會來到過量，甚至危險等級，民眾白天外出一定要做好防曬、補充水分，避免熱傷害。中央氣象署指出，周三到四（22到23日）全台受到高壓影響，天氣晴朗穩定，南部清晨會有零星降雨，局部地區要留意午後雷陣雨發生；24到25日，熱帶低壓外圍雲系開始影響台灣，花蓮、台東、恆春半島的雨量增多，其他地區則還是會有午後局部雨機率；26到28日，受到南方雲系北移影響，花蓮、台東、南部地區會有陣雨和雷雨，其他地區多雲，並且有午後雷陣雨發生可能。氣溫方面，周三到五（22到24日）高溫約33到35度，周六到下周二（25到28日），受到南方雲系影響，花東地區高溫約31到32度，其他地區高溫則來到33到36度，尤其是大台北地區，溫度較高，請民眾要預防中暑，多補充水分。