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今天天氣：太平洋高壓影響 晴到多雲

▲未來一周台灣還是處於高溫炎熱的天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：多雲到晴好天氣 午後變天

一周天氣：24日起熱帶低壓影響 水氣增多

▲周末開始受到熱帶低壓外圍雲系、南方雲系北移影響，水氣增多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，各地維持晴到多雲、高溫炎熱的天氣，不過午後受到熱力作用影響，會有雷陣雨出現，也可能發展成局部大雨的情況。今明兩天（22、23日）的天氣跟昨天（21日）類似，高溫預估在33到35度左右，尤其是大台北盆地、南部近山區、花東縱谷可能會有局部36度高溫。7月22日今天的天氣，氣象署指出，受到太平洋高壓影響，各地為晴到多雲、高溫炎熱，午後桃園以北、南投、雲林以南地區及其他山區有短暫雷陣雨發展，尤其山區雨勢明顯，有局部大雨出現的機率，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。氣溫方面，各地白天普遍來到33至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部可達36度或以上，中午前後紫外線偏強，普遍可來到危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。宜蘭、花東、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門環境部提及，環境風場為西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。7月23日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓漸增，西南風逐漸減弱轉為偏東風；各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。中央氣象署指出，周三到四（22到23日）全台受到高壓影響，天氣晴朗穩定，南部清晨會有零星降雨，局部地區要留意午後雷陣雨發生；24到25日，熱帶低壓外圍雲系開始影響台灣，花蓮、台東、恆春半島的雨量增多，其他地區則還是會有午後局部雨機率；26到28日，受到南方雲系北移影響，花蓮、台東、南部地區會有陣雨和雷雨，其他地區多雲，並且有午後雷陣雨發生可能。氣溫方面，周三到五（22到24日）高溫約33到35度，周六到下周二（25到28日），受到南方雲系影響，花東地區高溫約31到32度，其他地區高溫則來到33到36度，尤其是大台北地區，溫度較高，請民眾要預防中暑，多補充水分。