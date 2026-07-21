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兩場國際賽沒拿冠軍 Bin被質疑狀態差

▲BLG在MSI季中邀請賽、EWC電競世界盃都未拿下冠軍。（圖／lolesports Flickr）

眾人抓戰犯 傳找替補輪替

近期《英雄聯盟》國際賽事接連開打，不過來自中國LPL賽區的戰隊BLG，卻在MSI季中邀請賽遭HLE逆轉奪勝，拿到亞軍，到了EWC電競世界盃又在8強賽輸給DK，讓網路傳出，BLG戰隊已經在為BLG狀況不太好的「世界第一上路（世一上）」Bin，找尋替補選手。對此，有人拿這項傳言詢問電競選手Doinb，他則表示沒這回事。中國戰隊BLG在今年第一賽季的國際賽事「FST初陣對抗賽」，一舉拿下冠軍，展現出隊伍氣勢，而且還有粉絲認為，BLG很有可能在今年完成「黃金之路」，拿下所有國際賽事的冠軍。在第二場國際賽「MSI季中邀請賽」，BLG以勢如破竹的氣勢闖進決賽，卻在冠軍賽遭到韓國戰隊HLE逆轉，拿到亞軍，也代表今年的黃金之路終結。緊接著登場的「EWC電競世界盃」賽事中，BLG在8強賽抽籤強碰DK，最終爆冷門落敗，跟其他LPL賽區隊伍在同一天淘汰回家。有許多網路輿論指出，BLG上路Bin的狀態很差，經常出現失誤操作，來到EWC也沒有調整回來，甚至在8強賽中，被DK上路Siwoo單殺3次！在BLG被淘汰後，部分網友認為Bin是頭號戰犯，加上Bin過去常被表示個性不好，在隊伍裡簡直是「隊霸」的存在，中國電競人士「戀戀紅茶_244」在微博發文指出，BLG疑似想找尋上路替補，打算讓Bin在比賽中輪換；前RA戰隊經理也發文稱，Bin心態似乎受到失利影響，或許隊伍會增加1名上路輪換，可能人選名單是TES 369或NIP HOYA。不過有電競迷在電競選手Doinb直播時，詢問Doinb有關BLG要找上路替補的消息，Doinb直接回應「怎麼可能」，直接否認這項謠言，不過BLG狀態來到瓶頸期，接下來的賽事要如何調整，是許多玩家關注的焦點。