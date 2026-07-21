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臺中市一名輕微失智的91歲丈夫上午外出運動，直到中午仍未返家，由於正值炎夏烈日高照，讓唐姓妻子她十分擔心丈夫的安危，便趕緊報警請求協尋。警方得知老翁隨身攜有「AirTag」定位裝置，立即透過定位資訊掌握其所在位置，發現老翁竟已迷途至數公里外。第三分局正義派出所員警火速趕往該區域搜尋，順利尋獲癱坐在路旁的老翁，經送醫照護後幸無大礙。也讓家屬放下心頭牽掛。日前下午1時許，一名唐姓婦人神色焦急地走進臺中市政府警察局第三分局正義派出所求助，表示91歲的丈夫當天上午9時騎乘腳踏車外出，說要前往附近的大學運動，直到中午用餐時間卻遲遲未返家。由於丈夫未攜帶手機，且近日失智情況較以往明顯，加上正值炎夏天氣酷熱，她深怕丈夫發生意外，情急之下趕緊向警方報案求助。警方受理後立即啟動協尋機制，一方面調閱住家及周邊路口監視器，一方面與老翁兒子取得聯繫，希望掌握更多線索。其子隨即提供一項關鍵資訊，表示家人為避免父親走失，平時已在其隨身物品放置AirTag定位裝置。警方立即依據定位資訊縮小搜尋範圍，發現老翁竟出現在數公里外的西區府後街一帶。巡邏員警陳宗延、賴奕婷立即趕赴定位地點周邊搜尋，最後在路旁發現體力不支已癱坐在地的老翁，立即通知救護人員到場協助。經初步檢視，老翁有輕微脫水及中暑情形，所幸意識清楚，送醫治療後已無大礙。家屬表示，老翁平時有騎腳踏車運動的習慣，近來因失智症狀較以往明顯，家人才特別準備定位裝置，希望多一層保障，沒想到這次真的發揮關鍵作用，協助警方迅速掌握位置及時找回父親，對於員警積極投入協尋也由衷感謝。警方提醒，近期天氣炎熱，家中若有失智、高齡或曾有迷途情形的長者，家屬除可向社會局申請預防走失愛心手鍊外，也可依個人需求善用定位設備等輔助工具，提高協尋效率。同時，應盡量避免長者於高溫時段獨自外出；若發現家人疑似走失，請立即撥打110報案，把握黃金協尋時間，降低意外發生風險。