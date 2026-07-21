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新竹御嵿攻城獅球團今日宣布，已正式與劉丞勳提前簽下複數年延長合約。劉丞勳自25-26賽季以狀元之姿加盟攻城獅，在職業生涯的首個賽季便展現出超越同齡球員的成熟度。他在36場例行賽中達成「全勤出賽」的紀錄，在場均25分鐘的上場時間內，高效貢獻8.1分、3.4籃板、1.6助攻，其中三分球命中率達到37%，整季共有14場比賽得分達到雙位數。攻守兩端的貢獻，更讓他毫無懸念地拿下本賽季TPBL聯盟「年度新人王」。劉丞勳除了在進攻端具備穩定的外線火力，在防守端更是球隊的關鍵因子；無論是在例行賽或季後賽中，都曾多次被教練團指派看防對手洋將，並屢屢繳出令人驚艷的防守表現。進入季後賽首輪後，劉丞勳再度證明自己能在高張力賽事中為球隊做出貢獻，在系列賽中他共有兩場比賽得分上雙，場均拿下9.3分，外線命中率更提升至39％。攻城獅球團張樹人總經理表示，「劉丞勳在首個賽季所展現出的全能性與心理素質，完全是超齡表現，且他自律的訓練態度是我們非常認可的。我們期許他和『老隊友』蔡宸綱能成為未來攻城獅的建隊基石。」能在新人年結束後即與球隊提前完成續約，劉丞勳表示：「非常感謝教練團、管理層對我的重視，我會持續維持訓練紀律，今年休賽季我會針對場上處理球、傳球的細節再做加強。希望能用更全面、更穩定的表現來幫助球隊，回報球團對我的期待，也請獅紫軍持續期待我們新賽季的表現。」劉丞勳近期剛服完兵役，已投入球隊休賽季訓練。在菜鳥賽季即拿下新人王獎項，劉丞勳也為自己設下另一個目標，「我希望未來有機會透過防守端的表現入圍年度防守第一隊，成為球隊大鎖也一直是我努力追求的目標之一！」