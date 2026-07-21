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中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，流入下游食品供應鏈。消費者文教基金會今（21）日依《消費者保護法》啟動團體訴訟程序，也受理校園團體訴訟，將中聯油品、泰山企業、福懋油脂及福壽實業等4家公司列為被告，代表購買食用或使用受污染油品的消費者請求損害賠償。教育部長鄭英耀指出，國教署已經在整理資料，要給家長、學生最大支援。消基會指出，不僅要替消費者追回購買受污染產品的損失，也將主張健康權、食品安全信賴利益、精神焦慮，以及未來健康監測與醫療追蹤等費用，盼透過法院判決，建立重大食品安全事件的民事責任及消費者求償標準。台北市教育局說明，對象包含曾食用遭污染產品的各級中小學及幼兒園師生，求償金額的財產損害除另有證明外統一定為12萬元，精神慰撫金統一定為20萬元，並於10月30日截止收件。鄭英耀今日受訪指出，教育部會提供必要相關資料，如有多少學生、在食用油的使用過程如何等。國教署最近也已開始整理資料，希望到最後要打團體訴訟的時候，能提供家長跟學生最大的支援。