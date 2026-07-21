《外送員權益保障及外送平臺管理法》今（21）日正式上路，不過，新制實施首日就有外送員貼出接單畫面表示，雙單無論配送距離約4公里、6公里或7公里，預估報酬都是90元，三單則顯示135元，讓他感嘆過去偶爾出現的長距離200元肥單恐怕更難看見。
雙單一律90元？
外送專法上路首日，有外送員在臉書社團「Foodpanda Ubereats外送甘苦談（全台）」分享，表示專法上路後，過去疊單常見的「加24元」計價方式疑似已經消失。原PO指出，新制雙單的預估報酬多為90元，但涵蓋的配送距離相當廣，實際觀察約4公里、6公里及7公里，平台顯示金額都是90元。
他也貼出三單派單畫面，預估報酬為135元，認為即使配送距離接近或超過10公里，金額仍可能停留在135元，相較舊制，過去9公里、10公里以上的長距離訂單，偶爾會因長時間乏人承接，逐步加價至200元以上，讓他忍不住嘆，恐怕更難出現「肥單」了，讓他也質疑新計價制度是否符合專法保障外送員的原意？
雙單90元、三單135元踩在法定最低門檻
不過，雙單90元、三單135元，依《外送員權益保障及外送平臺管理法》第5條規定，平台給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元，也不得低於從接受訂單至完成配送期間，按照最低時薪1.25倍比例換算的金額；兩項標準必須同時符合。上述數字是法律規定的「報酬樓地板」，並不是平台只能支付這個金額，也不是長距離訂單的報酬上限。
Uber Eats先前表示，新制上路後，每筆訂單至少保障45元，並同時依實際配送時間計算，確保外送員從接單至完成配送的報酬，達到最低時薪1.25倍的標準。
若接單時顯示的預估金額，低於依實際配送時間計算出的保障金額，平台將補足差額。除了原本每週結算的外送費，Uber Eats也將每兩週計算一次時間報酬差額，首批差額明細預計於8月初出現。外送員貼出的畫面，屬於接單前顯示的預估距離、時間及報酬，且並未完成相關訂單，因此無法得知實際配送時間、最終結算金額，以及平台後續是否另行補足差額。
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外送專法上路首日，有外送員在臉書社團「Foodpanda Ubereats外送甘苦談（全台）」分享，表示專法上路後，過去疊單常見的「加24元」計價方式疑似已經消失。原PO指出，新制雙單的預估報酬多為90元，但涵蓋的配送距離相當廣，實際觀察約4公里、6公里及7公里，平台顯示金額都是90元。
雙單90元、三單135元踩在法定最低門檻
不過，雙單90元、三單135元，依《外送員權益保障及外送平臺管理法》第5條規定，平台給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元，也不得低於從接受訂單至完成配送期間，按照最低時薪1.25倍比例換算的金額；兩項標準必須同時符合。上述數字是法律規定的「報酬樓地板」，並不是平台只能支付這個金額，也不是長距離訂單的報酬上限。
Uber Eats先前表示，新制上路後，每筆訂單至少保障45元，並同時依實際配送時間計算，確保外送員從接單至完成配送的報酬，達到最低時薪1.25倍的標準。
若接單時顯示的預估金額，低於依實際配送時間計算出的保障金額，平台將補足差額。除了原本每週結算的外送費，Uber Eats也將每兩週計算一次時間報酬差額，首批差額明細預計於8月初出現。外送員貼出的畫面，屬於接單前顯示的預估距離、時間及報酬，且並未完成相關訂單，因此無法得知實際配送時間、最終結算金額，以及平台後續是否另行補足差額。