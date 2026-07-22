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AI浪潮推升主機售價 Valve認短中期難解

▲Steam Machine官方指出，記憶體短缺的確限制他們的生產，不過並未影響公司對Steam Machine未來的開發計劃。

不限制玩家買新遊戲 Steam遊戲庫都是獨占遊戲

受到AI浪潮影響，全球顯示卡、記憶體、固態硬碟SSD價格不斷飆漲，讓不少遊戲大廠的主機價格水漲船高，像是任天堂Switch 2就將在9月1日調漲1500元，價格來到1萬5880元，Xbox、PS等售價也有漲價消息。近期推出新產品Steam Machine的遊戲公司Valve近日透露，零件漲價的情況沒有緩解，預計中短期內價格還會繼續上升。這波零組件漲價潮，不僅讓個人用電腦價格水漲船高，記者原本要在近期組一台電腦，依照朋友去年底的規格下去搭配，沒想到朋友只花6萬多元的電腦，到現在竟然要9萬多元，甚至還是少32GB記憶體、1顆固態硬碟的價格，讓人下不去手。其他遊戲大廠的主機也抵擋不住這波漲價潮，紛紛調整商品價格。遊戲公司Valve今年正式推出的Steam Machine，也開出高達3萬6千元起的價格，引發各界討論，Valve近期在接受《彭博社》訪問時也提到，公司預測相關硬體零件價格，在短中期還是會持續上漲，工程師Pierre-Loup Griffais也指出，他們已經盡可能出貨，但是記憶體短缺的確限制他們的生產，不過這並未影響公司對Steam Machine未來的開發計劃，很多消費者剛剛拿到Steam Machine，提升體驗的工作才剛開始進行中。另外，許多遊戲廠商都有「獨占遊戲」，讓部分大作一開始只在特定主機上推出，想刺激自家主機銷量，而Steam Machine也會有「獨占遊戲」嗎？Pierre-Loup Griffais表示，目前Valve沒有這個規劃，他們認為限制玩家買新遊戲，對公司來說不是好的模式，加上Steam Machine和個人電腦（PC）高度相似，因此可以把整個PC遊戲都當成Steam的首發獨占遊戲。Griffais指出，他們的目標是為了推動PC市場的創新發展，也希望所有玩家都能更容易遊玩PC遊戲，所以他們採取「驗證機制」，Steam Machine會掃描一遍遊戲庫，確認哪些遊戲可以在Steam Machine上順利執行，玩家們可以輕鬆開玩，也就是說整個Steam遊戲庫都是Steam Machine的獨占遊戲。