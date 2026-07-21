我是廣告 請繼續往下閱讀

戴瑋姍談苯駢芘 「天然物質說」掀爭議

郭正亮開轟戴瑋姍：胡說八道！

政客爽反駁：哪家大豆光合作用發熱到300°C？

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，民進黨新北市議員戴瑋姍近日在節目中談及致癌物質苯駢芘（BaP）時，竟稱「本來就存在植物裡面」、「是植物天然本來就會擁有的」，相關說法曝光後引發各界熱議，不僅遭國民黨議員游淑慧痛批是在「淡化食安問題」，前立委郭正亮更是不客氣怒噴「胡說八道」，政治粉專「政客爽」也發文逐點反駁。戴瑋姍20日在網路節目《新聞！給問嗎》表示，此次中聯致癌油事件與2014年頂新毒油案性質完全不同。她指出，頂新事件涉及違法添加地溝油、回收油，但這次的苯駢芘並非人為添加，而是原料本身就存在的化學物質。戴瑋姍進一步解釋，台灣多數黃豆原料仰賴進口，因海運時間較長，為避免發霉與黃麴毒素產生，必須經過烘乾程序，而在此過程中，苯駢芘濃度會提高，因此她認為「苯駢芘本來就存在植物裡面」、「植物天然本來就會擁有，所以它就是天然物質」。郭正亮同日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，民進黨近期已逐漸意識到食安風暴持續延燒，府院黨高層開始試圖降低外界對「傲慢執政」的印象。他以總統府秘書長潘孟安日前推開記者麥克風後迅速道歉為例，認為就是知道不能再持續得罪民眾；他也諷刺民進黨發言人吳崢「太了不起」，日前對方談及癌油時失言說出「又不是我逼你吃」，引發外界不滿聲浪。節目中聊到戴瑋姍的發言時，郭正亮毫不留情痛批「胡說八道」，現場主持人馬千惠以及同場來賓、國民黨立委王育敏、桃園市議員黃敬平也忍不住驚呼：「她講什麼？很敢亂講欸」、「亂講一通」、「她是醫學專家嗎？」郭正亮則強調，戴瑋姍確實就是如此表述。除了政壇人物外，臉書粉專「政客爽」也發文狠酸，戴瑋姍繼「懶覺比雞腿」後，再創金句「致癌油苯駢芘是天然物質」，他進一步提到，苯駢芘屬於典型的高溫熱裂解產物，通常需要約300至600度以上高溫，有機物經裂解重組後才會形成，質疑：「哪家高麗菜或大豆，會在田裡光合作用時發熱到300°C？」政客爽接著表示，植物若驗出苯駢芘，100%來自外部污染，例如廢氣落塵、燃燒煙霧，或採收後以柴火、重油熱風烘乾所造成，結果到了戴瑋姍口中，污染直接被洗成「天然本來就有」？若按照「瑋姍宇宙邏輯」，只要自然界會出現，就是天然無害，那是否連火山爆發、森林大火產生的戴奧辛，也是天然健康聖品？