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▲林青霞影迷會火速發文打臉，強調「林青霞保留（保管）謝賢遺產是謠言」。（圖／林青霞影迷會 微博）

香港影帝「四哥」謝賢近日離世，兒子謝霆鋒昨（20）日證實噩耗。根據港媒報導，其生前留下約1億港元（約新台幣4億元）的遺產，兒女謝霆鋒、謝婷婷平均繼承10%，另外90%留給2名孫子，並交由好友林青霞保管至孫子長大；不過消息隨即被林青霞影迷會打臉，發文強調「林青霞保留（代管）謝賢遺產是謠言」，文中更點名4間媒體造謠，呼籲要有做新聞的底線。謝賢離世後留下龐大遺產，昨日傳出其生前已完成遺囑，包含房地產、股票、投資以及版權等資產約1億港元（約新台幣4億元），其中90％留給謝霆鋒與前妻張柏芝所生的兩名兒子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus），不過因2名孫子還小，因此暫時交由多年好友林青霞保管部分財產，直到孫子長大後再交付。消息一出，昨晚林青霞影迷會火速發文打臉，強調「林青霞保留（保管）謝賢遺產是謠言」，指林青霞與謝賢沒有合作過任何電影，但《紅星新聞》在最早的貼文中卻寫道「林青霞與謝賢曾合作過多部電影」，消息純屬虛構，內容可信度幾乎為零。林青霞影迷會表示，謝賢的離去讓大家深感遺憾，並且深切懷念，同時點名《紅星新聞》、《新浪新聞》、《新浪看點》、《頭條新聞》 要有一點做新聞的底線，痛批：「不造謠傳謠，新聞以事實為依據，也是對前輩謝賢的尊敬。」事實上，目前關於謝賢遺產分配，家屬未對外回應。