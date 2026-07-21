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外交部：反對使用武力傷人 呼籲雙方冷靜克制

菲律賓軍方指控，中國海警在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal）持木棍攻擊菲律賓海軍人員，造成1名士兵頭部受傷、橡皮艇受損；中國則反控是菲方挑釁在先。對此，外交部發言人蕭光偉今（21）日發聲譴責中方使用武力傷人，並呼籲各方保持克制、以和平方式解決爭端，避免區域緊張升高。根據外媒報導，菲律賓軍方20日表示，舷號21560的中國海警船派出一艘載有8人的剛性充氣船（RHIB），接近擱淺於仁愛暗沙的菲律賓軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），並近距離拍照、錄影。菲律賓海軍隨即派出2艘船艇驅離，中方人員卻持木棍攻擊菲方人員。針對此事，蕭光偉今在外交部例行記者會上表示，有關中國與菲律賓在南海對峙情勢加劇，中國海警持棍棒打傷菲國海軍人員，外交部譴責中方使用武力傷人，並呼籲雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，避免加劇區域緊張情勢。外交部強調，南海航行自由攸關區域和平與穩定，受到國際社會密切關注。我國反對任何片面以武力、脅迫及灰色地帶襲擾等方式改變現狀的企圖與行動，並反對南海地區出現緊張態勢甚至軍事衝突，呼籲相關國家維護區域和平穩定，以及以國際法與聯合國海洋法公約為基礎的國際海洋秩序。我國也將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。