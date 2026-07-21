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▲「鮨安」主廚許劉安一派輕鬆地只穿白T恤上台，獲穿廚師袍加持。（圖／記者葉政勳攝）

新竹人揚眉吐氣了！《2026台灣米其林指南》今（21）日，於台北漢來大飯店揭曉2026星級餐廳完整名單，過去新竹總被稱為「美食沙漠」，如今雪恥了，「鮨安」一舉奪下首家米其林一星餐廳肯定，年僅29歲的許劉安更拿下「年輕主廚大獎」。《2026台灣米其林指南》剛開始頒獎沒多久便振奮人心！今年邁向第九年的台灣星級餐廳名單，首見過去被稱為「美食沙漠」的新竹餐廳，主打無菜單料理Omakase壽司的「鮨安」，不只獲得米其林一星肯定，主廚許劉安更奪下今年米其林指南的「年輕主廚大獎」。年僅29歲的「鮨安」主廚許劉安，站在台上連獲二獎，許劉安曾於日本東京米其林二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」歷練，師承被譽為「壽司之神」小野二郎次子小野隆士，是正統江戶前握壽司。此前，位於竹北的「鮨安」僅有板前座位、採完全預約制，在饕客間享有好評，於2025年入選米其林餐廳。總算在今年奪下《2026台灣米其林指南》一星肯定，現場也炸出熱烈掌聲。最後大合照環節，讓人莞爾一笑。