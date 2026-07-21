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▲晶華軒的招牌菜之一「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」，手工取出的蟹肉加上麻婆豆腐，鮮醇下飯。（圖／記者葉盛耀攝）

▲晶華酒店「晶華軒」主廚鄔海明終於擺脫「萬年遺珠」，獲得《2026台灣米其林指南》一星餐廳肯定。（圖／記者葉政勳攝）

晶華酒店「晶華軒」今（21）日奪下《2026台灣米其林指南》一星餐廳肯定！美食家與眾多饕客心目中公認「萬年遺珠」的晶華軒，總算在今年獲得「米其林一星」評鑑，苦等7年終成米其林星廚。晶華酒店「晶華軒」主廚鄔海明終於站上米其林舞台，他獲頒一星餐廳殊榮，致詞表示：「謝謝大家，謝謝公司與團隊，謝謝你們每一天堅持與努力，把我們帶到這舞台」。晶華酒店旗下「晶華軒」，於2019年請來香港主廚鄔海明掌勺，主打燒味、海鮮、精緻點心等經典粵菜，他化繁為簡的功力圈粉無數；尤其才推出的蟹宴，讓不少老饕都驚艷。也讓「晶華軒」成為美食家與眾多饕客心目中，台灣米其林指南的萬年遺珠，甚至有最強遺珠之稱。即使沒獲獎，平時也是一位難求的預約困難店。