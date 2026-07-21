晶華酒店「晶華軒」今（21）日奪下《2026台灣米其林指南》一星餐廳肯定！美食家與眾多饕客心目中公認「萬年遺珠」的晶華軒，總算在今年獲得「米其林一星」評鑑，圈粉無數的主廚鄔海明表示：「感謝台灣，讓一個香港來的粵菜主廚，可以在這裡實現夢想」，苦等7年終成米其林星廚。
晶華酒店「晶華軒」主廚鄔海明終於站上米其林舞台，他獲頒一星餐廳殊榮，致詞表示：「謝謝大家，謝謝公司與團隊，謝謝你們每一天堅持與努力，把我們帶到這舞台」。
鄔海明誠摯表示：「感謝台灣，來到台灣十年，也感謝台灣人，讓一個香港來的粵菜主廚，可以在這裡實現夢想。」苦等了7年，鄔海明總算成為米其林星廚。
會後「晶華軒」主廚鄔海明受訪時表示，「這對團隊來說是最好的鼓勵，未來也會秉持對客人、對食材更用心，將美味帶給大家」，並再次致意：「感謝台灣客人，一直以來的支持與包容，讓我們能在台灣繼續努力」
晶華酒店旗下「晶華軒」，於2019年請來香港主廚鄔海明掌勺，主打燒味、海鮮、精緻點心等經典粵菜，他化繁為簡的功力圈粉無數；尤其才推出的蟹宴，讓不少老饕都驚艷。
也讓「晶華軒」成為美食家與眾多饕客心目中，台灣米其林指南的萬年遺珠，甚至有最強遺珠之稱。即使沒獲獎，平時也是一位難求的預約困難店。
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鄔海明誠摯表示：「感謝台灣，來到台灣十年，也感謝台灣人，讓一個香港來的粵菜主廚，可以在這裡實現夢想。」苦等了7年，鄔海明總算成為米其林星廚。
晶華酒店旗下「晶華軒」，於2019年請來香港主廚鄔海明掌勺，主打燒味、海鮮、精緻點心等經典粵菜，他化繁為簡的功力圈粉無數；尤其才推出的蟹宴，讓不少老饕都驚艷。
也讓「晶華軒」成為美食家與眾多饕客心目中，台灣米其林指南的萬年遺珠，甚至有最強遺珠之稱。即使沒獲獎，平時也是一位難求的預約困難店。
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