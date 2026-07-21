台北嘉佩樂酒店旗下無菜單板前日料餐廳「Mizue」，新晉《2026台灣米其林指南》就奪下二星，師承「
關西壽司之神」森田一夫的日本主廚原克德Hara Katsunori，受訪時表示：「我心中以為是一星，卻一直沒有『所以不想回家』」，逗得現場一笑。
《2026台灣米其林指南》今年總共收錄434家餐廳，其中包括：3間三星餐廳、9間二星餐廳、49間一星餐廳、9間米其林綠星餐廳；而上周公開的「2026米其林必比登推介」則有146間必比登；以及227間入選餐廳。
今天再度見證，台北嘉佩樂酒店旗下日料餐廳「Mizue」，新晉《2026台灣米其林指南》餐廳一舉奪下二星殊榮。
身為無菜單板前日料餐廳，由師承「
關西壽司之神」森田一夫的主廚原克德Hara Katsunori掌舵，Mizue提供精湛的日式無菜單料理， 打造融合匠心、美學與款待的餐飲體驗，呈現最道地的「旬味」 饗宴。
日籍主廚原克德Hara Katsunori會後受訪時，努力以中文緩緩表示：「我第一次獲得米其林肯定」，透露：「我心中以為是一星，卻一直沒有『所以不想回家』」，逗得現場一笑。
主廚原克德Hara Katsunori來自日本千葉，料理啟蒙於日本知名餐廳「磯勢」，
期間來到台灣「磯勢」Ito主廚帶領下歷練；再返回日本壽司名店「小松彌助」潛心修煉8年，跟著譽為「 關西壽司之神」的森田一夫精進握壽司廚技與刀工。
主廚原克德Hara Katsunori表示：「我們希望賓客透過五感，體驗四季風物。」在台北嘉佩樂酒店帶來最道地的日式款待之道。
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今天再度見證，台北嘉佩樂酒店旗下日料餐廳「Mizue」，新晉《2026台灣米其林指南》餐廳一舉奪下二星殊榮。
身為無菜單板前日料餐廳，由師承「
主廚原克德Hara Katsunori來自日本千葉，料理啟蒙於日本知名餐廳「磯勢」，
主廚原克德Hara Katsunori表示：「我們希望賓客透過五感，體驗四季風物。」在台北嘉佩樂酒店帶來最道地的日式款待之道。
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