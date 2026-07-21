故宮博物院的網路精品商城販售特色商品引發網友關注，一名網友發現館方竟推出聯名機車後直呼十分意外，貼文隨即吸引大量留言，不少人笑問「到底誰會在故宮買機車」。實際查詢可發現，故宮推出3款eMOVING EZ-R百年特仕版車款，每款售價均為7萬9900元，外觀融入故宮典藏文物元素。此外，商城還販售充電樁、字畫款空氣清淨機、冰箱、洗衣機及飲水機等商品，讓不少人刷新對故宮周邊商品的印象。
意外發現故宮賣機車！設計靈感來自故宮典藏文物
一名網友在Threads上發文，表示今天在查資料時，意外發現故宮居然有賣摩托車，讓他超驚訝，更笑稱女友表示這個風格非常適合吊車大王，「故宮的行銷人員要不要去喬喬看，感覺會紅」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言驚呼，「到底誰會在故宮買機車啦」、「龍藏經那台感覺騎了會出入平安」、「在考慮要不要買，因為真的很特別欸」、「車頭有種憤怒鳥的眼神」。
實際查詢故宮精品網路商城，可見車款為eMOVING旗艦車款，名字分別為「EZ-R故宮百年洋彩特仕版」、「EZ-R 故宮百年自敘帖特仕版」以及「EZ-R故宮百年龍藏經特仕版」，創意取自於「清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶」、「唐懷素自敘帖卷」及「藏文寫本龍藏經秘密部」，售價皆為7萬9900元新台幣。
充電樁、冰箱也能買得到！故宮精品網路商城太狂
還有不少網友驚奇發現，故宮精品網路商城竟還販售充電樁、古代字畫款空氣清淨機、冰箱、洗衣機、大型飲水機等，讓眾人傻眼喊，「沒想到竟還有賣」、「我問了故宮店員，還真的有人買」，就連故宮小編都現身留言笑喊：「對啊，網路商品超多驚喜的啦。」
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一名網友在Threads上發文，表示今天在查資料時，意外發現故宮居然有賣摩托車，讓他超驚訝，更笑稱女友表示這個風格非常適合吊車大王，「故宮的行銷人員要不要去喬喬看，感覺會紅」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言驚呼，「到底誰會在故宮買機車啦」、「龍藏經那台感覺騎了會出入平安」、「在考慮要不要買，因為真的很特別欸」、「車頭有種憤怒鳥的眼神」。
充電樁、冰箱也能買得到！故宮精品網路商城太狂
還有不少網友驚奇發現，故宮精品網路商城竟還販售充電樁、古代字畫款空氣清淨機、冰箱、洗衣機、大型飲水機等，讓眾人傻眼喊，「沒想到竟還有賣」、「我問了故宮店員，還真的有人買」，就連故宮小編都現身留言笑喊：「對啊，網路商品超多驚喜的啦。」