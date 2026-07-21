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據ESPN報導，在隨阿根廷隊歷經一個多月的世界盃高強度賽事後，當家球星梅西（Lionel Messi）與中場大將德保羅（Rodrigo De Paul）將休整一段時間，才會歸隊參加所屬球隊邁阿密國際（Inter Miami）的美國職業足球大聯盟（MLS）賽事。球迷若想在美國賽場上再次目睹球王風采，恐怕還需要再耐心等待一段時間。在本屆世界盃中，梅西與德保羅皆參與了決賽對陣西班牙的血戰，最終阿根廷經延長賽以0比1落敗。高齡39歲的隊長梅西在決賽中踢滿了120分鐘；總計本屆阿根廷隊的8場比賽，梅西不僅全數上陣，更有7場為先發出賽，體能消耗極大。出於對球員健康與福祉的考量，國際職業足球員協會（FIFPRO）先前強烈呼籲，應在每個賽季（或重大國際賽事）結束後為球員安排21天的休息期。國際足總（FIFA）在2025年與 FIFPRO 舉行的會議中已審議該訴求並達成共識。FIFA 在聲明中明確指出，各方一致認為兩場比賽之間應至少有72小時的休息時間，且球員在賽季結束後應獲得至少21天的休假。這段休息時間將由俱樂部與球員根據各自賽程與勞資協議共同安排。目前尚不確定梅西與德保羅是否會將這「建議的21天休息期」全數休滿。兩人將與邁阿密國際球團進一步協商具體的休假日程，但根據ESPN消息人士透露，近期的缺席名單已確定，兩人將不會出戰本週三對陣芝加哥火焰（Chicago Fire），以及週六對陣蒙特婁CF（CF Montréal）的比賽。邁阿密國際已正式告知聯盟，梅西與德保羅將無法參加7月29日舉行的MLS全明星賽，因該賽事正好落在兩人的21天休息期內。兩人原本皆已入選，準備迎戰墨西哥足球超級聯賽（Liga MX）的全明星陣容。待這段身心修復的假期結束後，梅西將重返邁阿密國際，繼續帶領球隊征戰下半季的MLS賽事。