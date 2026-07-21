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▲未來幾天除了午後雷陣雨外，25日起還有熱帶性低氣壓外圍雲系影響台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（21）日中部以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風、山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。◾影響時間：21日下午至21日晚上◾大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區氣象署指出，今（21）日各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中部以北地區及其他山區要留意短暫雷陣雨，尤其是大台北地區及各山區對流發展旺盛，局部有大雨發生的機率，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷局部可達36度或以上，東南部並有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，白天外出務必做好防曬並多補充水分。