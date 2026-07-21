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◼︎台北市7月22日停水範圍一次看

▲台北市內湖區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月22日停水範圍一次看

▲新北市中和區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月22日停水範圍一次看

▲桃園市中壢區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市桃園區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月22日停水範圍一次看

▲台南市永康區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市安定區7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月22日停水範圍一次看

▲高雄市7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月22日停水範圍一次看

▲宜蘭縣7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月22日停水範圍一次看

▲彰化縣7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月22日停水範圍一次看

▲雲林縣7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月22日停水範圍一次看

▲嘉義縣義竹鄉7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣中埔鄉7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣7月22日停水範圍一次看

▲澎湖縣7月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月22日（週三）在以及共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月22日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：清洗碧山里加壓站配水池📍停水地區內湖區：碧山路單號11號至29號、雙號2至34號。內湖路3段256巷13號、雙號2號至8號(以上皆含單雙號及巷弄全部)。📍停水地區士林區：社正路1號至99號、社正路45巷2號至26號。📍停水地區中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄。📍停水地區中和區：立德街雙號側56號至66號。📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷停水原因：汰換管線工程📍停水地區三重區：中興南街、五谷王南街；含附近巷弄。停水原因：管網封閉調查作業📍停水地區中壢區：普忠里；大仁一街、大仁三街、大仁二街、大仁街、實踐路、環中東路等沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。停水原因：新裝工程-斷管聯絡📍停水地區桃園區：慈文路827巷、慈文路805號~885號、文中一路213巷、正光二街120號~212號 沿線範圍含巷弄。停水原因：新裝工程-斷管聯絡📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋五街1號至152號(含弄)、大橋三街140號至287號(含弄)、大橋一街103巷184號至238號(含弄)、大橋一街247巷94號至169號(含弄)、大橋三街266巷(含弄)、大橋二街239巷(含弄)、大橋二街199巷(含弄)。停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：民族路。停水原因：排水應急延伸改善工程辦理管線改遷📍停水地區安定區：安定新吉。停水原因：加壓站配合停電暫停供水📍停水地區橋頭區：新莊里。仕隆南小區。停水原因：辦理管線遷移作業📍停水地區冬山鄉：佛光路、安宮路、安平路、照安一路、照安二路、照安路。降壓地區冬山鄉：佛光路、內城路、和睦路、安中路、安平一路、安平路、慈惠路、照安北路、照安南路、照安路、香和路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區褒忠鄉：埔姜街。停水原因：小區封閉測試📍停水地區義竹鄉：義竹村、仁里村、六桂村、頭竹村、北華村、新富村、新店村、東過村、西過村、官和村、官順村。停水原因：小區封閉測試📍停水地區中埔鄉：社口村。共1個村里。停水原因：漏水管段調查及封閉測試作業📍停水地區七美鄉：海豐村、南港村等範圍。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。