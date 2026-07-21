記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月22日（週三）在台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市以及宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月22日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎台北市7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日09時至16時(共7小時)
停水原因：清洗碧山里加壓站配水池
📍停水地區
內湖區：碧山路單號11號至29號、雙號2至34號。內湖路3段256巷13號、雙號2號至8號(以上皆含單雙號及巷弄全部)。
🕦影響時間：7月20日至24日，11時30分至15時30分(每日4小時)
📍停水地區
士林區：社正路1號至99號、社正路45巷2號至26號。
🕦影響時間：7月20日至24日，11時30分至15時30分(每日4小時)
📍停水地區
中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄。
◼︎新北市7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月21日至26日，10時至14時(每日4小時)
📍停水地區
中和區：立德街雙號側56號至66號。
🕦影響時間：7月20日至25日，11時至16時(每日4小時)
📍停水地區
三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷
🕦影響時間：7月21日至25日，10時至16時(每日6小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
三重區：中興南街、五谷王南街；含附近巷弄。
◼︎桃園市7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日23時至23日04時(共5小時)
停水原因：管網封閉調查作業
📍停水地區
中壢區：普忠里；大仁一街、大仁三街、大仁二街、大仁街、實踐路、環中東路等沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。
🕦影響時間：7月22日10時30分至17時30分(共7小時)
停水原因：新裝工程-斷管聯絡
📍停水地區
桃園區：慈文路827巷、慈文路805號~885號、文中一路213巷、正光二街120號~212號 沿線範圍含巷弄。
🕦影響時間：7月22日10時至17時(共7小時)
停水原因：新裝工程-斷管聯絡
📍停水地區
龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。
◼︎台南市7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日09時至17時(共8小時)
停水原因：污水下水道改遷工程
📍停水地區
永康區：大橋五街1號至152號(含弄)、大橋三街140號至287號(含弄)、大橋一街103巷184號至238號(含弄)、大橋一街247巷94號至169號(含弄)、大橋三街266巷(含弄)、大橋二街239巷(含弄)、大橋二街199巷(含弄)。
🕦影響時間：7月22日09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
善化區：民族路。
🕦影響時間：7月22日09時至18時(共9小時)
停水原因：排水應急延伸改善工程辦理管線改遷
📍停水地區
安定區：安定新吉。
◼︎高雄市7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日09時至09時30分(共半小時)
停水原因：加壓站配合停電暫停供水
📍停水地區
橋頭區：新莊里。仕隆南小區。
◼︎宜蘭縣7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日13時至17時(共4小時)
停水原因：辦理管線遷移作業
📍停水地區
冬山鄉：佛光路、安宮路、安平路、照安一路、照安二路、照安路。
降壓地區
冬山鄉：佛光路、內城路、和睦路、安中路、安平一路、安平路、慈惠路、照安北路、照安南路、照安路、香和路。
◼︎彰化縣7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。
◼︎雲林縣7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日08時至18時(共10小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
褒忠鄉：埔姜街。
◼︎嘉義縣7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日22時至23日04時(共6小時)
停水原因：小區封閉測試
📍停水地區
義竹鄉：義竹村、仁里村、六桂村、頭竹村、北華村、新富村、新店村、東過村、西過村、官和村、官順村。
🕦影響時間：7月22日08時30分至17時(共8小時半)
停水原因：小區封閉測試
📍停水地區
中埔鄉：社口村。共1個村里。
◼︎澎湖縣7月22日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月22日08時至16時(共8小時)
停水原因：漏水管段調查及封閉測試作業
📍停水地區
七美鄉：海豐村、南港村等範圍。
❗停水前後注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦影響時間：7月22日09時至16時(共7小時)
停水原因：清洗碧山里加壓站配水池
📍停水地區
內湖區：碧山路單號11號至29號、雙號2至34號。內湖路3段256巷13號、雙號2號至8號(以上皆含單雙號及巷弄全部)。
📍停水地區
士林區：社正路1號至99號、社正路45巷2號至26號。
📍停水地區
中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄。
🕦影響時間：7月21日至26日，10時至14時(每日4小時)
📍停水地區
中和區：立德街雙號側56號至66號。
📍停水地區
三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
三重區：中興南街、五谷王南街；含附近巷弄。
🕦影響時間：7月22日23時至23日04時(共5小時)
停水原因：管網封閉調查作業
📍停水地區
中壢區：普忠里；大仁一街、大仁三街、大仁二街、大仁街、實踐路、環中東路等沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。
停水原因：新裝工程-斷管聯絡
📍停水地區
桃園區：慈文路827巷、慈文路805號~885號、文中一路213巷、正光二街120號~212號 沿線範圍含巷弄。
停水原因：新裝工程-斷管聯絡
📍停水地區
龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。
🕦影響時間：7月22日09時至17時(共8小時)
停水原因：污水下水道改遷工程
📍停水地區
永康區：大橋五街1號至152號(含弄)、大橋三街140號至287號(含弄)、大橋一街103巷184號至238號(含弄)、大橋一街247巷94號至169號(含弄)、大橋三街266巷(含弄)、大橋二街239巷(含弄)、大橋二街199巷(含弄)。
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
善化區：民族路。
停水原因：排水應急延伸改善工程辦理管線改遷
📍停水地區
安定區：安定新吉。
🕦影響時間：7月22日09時至09時30分(共半小時)
停水原因：加壓站配合停電暫停供水
📍停水地區
橋頭區：新莊里。仕隆南小區。
🕦影響時間：7月22日13時至17時(共4小時)
停水原因：辦理管線遷移作業
📍停水地區
冬山鄉：佛光路、安宮路、安平路、照安一路、照安二路、照安路。
降壓地區
冬山鄉：佛光路、內城路、和睦路、安中路、安平一路、安平路、慈惠路、照安北路、照安南路、照安路、香和路。
🕦影響時間：7月22日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。
🕦影響時間：7月22日08時至18時(共10小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
褒忠鄉：埔姜街。
🕦影響時間：7月22日22時至23日04時(共6小時)
停水原因：小區封閉測試
📍停水地區
義竹鄉：義竹村、仁里村、六桂村、頭竹村、北華村、新富村、新店村、東過村、西過村、官和村、官順村。
停水原因：小區封閉測試
📍停水地區
中埔鄉：社口村。共1個村里。
🕦影響時間：7月22日08時至16時(共8小時)
停水原因：漏水管段調查及封閉測試作業
📍停水地區
七美鄉：海豐村、南港村等範圍。
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。