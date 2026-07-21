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貨櫃三雄、台塑集團股搶眼 PCB與被動元件反攻

台北股市今（21）日開高走高，開盤上漲117.23點，隨後漲幅一路擴大，收盤為今日盤中最高價44232.87點，上漲1783.17點、漲幅4.2%；不僅擺脫上週單日最大跌點的慘案，更是突破5月4日創下單日最大漲點1778.51點的紀錄，一路站上季線跟週線。權王台積電是台股反攻最大功臣，上漲90元、收2410元，同樣重回季線跟週線之上；聯發科今午盤後亮燈漲停，收3679元；台達電上漲130元、漲幅逾7%，收1835元。地緣政治加劇，除原先荷姆茲海峽外，曼德海峽也出現危機。貨櫃三雄今股價熱絡，萬海漲逾半根，收85.2元；長榮、陽明上揚逾3％，分別收203元、50.9元。台塑集團今日表現搶眼，其中又以台塑化最為強勢，台塑化亮燈漲停收85.4元，其餘台塑、南亞、台化都有3.96%至6.85%的漲幅。PCB族群今日反攻，欣興、景碩、台燿收漲停，南電漲逾7％、臻鼎-KY漲近半根。昨日慘跌的被動元件今天復甦，禾伸堂幾度亮燈漲停，最終收682元、漲9.82%，國巨也強彈逾6%，收670元；金山電漲逾2%，收120.5元；蜜望實上揚4%。而華新科跌幅收斂，從下跌逾9％，到收273元、跌幅1.44%。今日上市櫃共有73檔個股漲停、4檔跌停。成交量前十名分別為：群創、聯電、友達、合晶、力積電、南亞、華邦電、國巨*、漢翔、元大台灣50。