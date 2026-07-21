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2026年世界盃決賽，西班牙全面壓制衛冕軍阿根廷，最終以1：0小勝對手，奪下隊史第2座大力神盃。奪冠後西班牙全隊火速搭乘專機返國，並在馬德里舉行了盛大的奪冠遊行。這場吸引近200萬民眾參與的狂歡派對中，頂著標誌性捲髮的後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）更帶領全場高唱洗腦神曲「顫抖吧！哈蘭德」，將氣氛推向最高潮。昨日凌晨順利封王後，隊長羅德里手捧大力神盃率先走出機場，受到球迷熱烈歡迎。隨後西班牙全隊前往薩蘇埃拉宮，羅德里與亞馬爾等人與國王熱情擁抱並與王室合影留念；緊接著球隊轉往蒙克洛亞宮，與等待多時的西班牙首相握手交談。結束官方行程後，遊行進入最高潮。球員們登上敞篷大巴，沿著馬德里街道接受兩旁近200萬群眾的歡呼與敬意，最終抵達終點站西貝萊斯廣場。馬德里市长也親臨現場，與主帥德拉富恩特及全體隊員一同慶祝這屬於西班牙足球的輝煌夏日。庫庫雷利亞在舞台上更重現了自2024年歐洲盃就爆紅的專屬洗腦神曲。他拿著麥克風帶領台下群眾大合唱：「庫庫庫庫雷利亞，吃著西班牙海鮮燉飯；庫庫庫庫雷利亞，喝著Estrella啤酒；顫抖吧哈蘭德，庫庫雷利亞來了！顫抖吧哈蘭德，庫庫雷利亞來了！」在西貝萊斯廣場的球員個別介紹環節中，每位球員都能選擇自己的專屬出場音樂。一向在場上難以忽視、場下也深諳心理戰的庫庫雷利亞，刻意選擇了由阿根廷歌手Bizarrap與Duki演唱的歌曲《Malbec》作為背景音樂。這絕非巧合，這首歌的歌詞唱道：「我來到這座城市，受到老闆般的迎接……今天我們慶祝，我的球隊奪冠了，派對裡外都聽得見我的聲音。」庫庫雷利亞精準利用這兩位阿根廷巨星的歌曲來呼應西班牙的奪冠情境，無疑是在剛經歷激烈決賽落敗的阿根廷傷口上灑鹽，嘲諷意味十足。