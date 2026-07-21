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▲Keyne是亞馬爾母親Sheila Ebana再婚後所生。（圖／IG@lamineyamal）

19歲的西班牙足球新星、被譽為「梅西接班人」的拉明亞馬爾（Lamine Yamal），剛率領西班牙勇奪本屆世界盃冠軍，不只球技成熟，私下更有著超齡的一面。每當他進球，鏡頭總會拍到場邊一名興奮到又跳又叫的小男孩，那就是他3歲的弟弟Keyne。雖然兄弟倆是同母異父，但亞馬爾始終把弟弟當成生命中最重要的人，更曾感性告白：「他就像我的兒子一樣」、「是我的一切」。隨著世界盃圓滿落幕，亞馬爾的3歲弟弟Keyne也意外成為球迷討論焦點，不只可愛模樣圈粉無數，也有不少人好奇兄弟倆為何長得不太像。其實Keyne是亞馬爾母親Sheila Ebana再婚後所生，2人並非同一位父親，Sheila過去與亞馬爾的父親Mounir Nasraoui交往，但兩人在2007年、亞馬爾年幼時分開，Sheila之後再婚，並於2022年9月生下Keyne；亞馬爾還有一位同父異母的姊姊Baraa。雖然成長於重組家庭，但亞馬爾與弟弟的感情完全沒有距離，反而親密的令人動容。自從亞馬爾2023年完成巴塞隆納初登場後，Keyne幾乎場場都會現身替哥哥加油，每當亞馬爾進球、球隊奪冠，就能看到他第一時間衝進球場，開心抱著哥哥一起慶祝。這位小小啦啦隊也憑著天真可愛的模樣圈粉無數，成為球迷眼中的另類焦點。翻開亞馬爾的IG，也可以發現許多弟弟的畫面，不只有Keyne開著玩具賓士車、兄弟倆一起跳舞、玩耍的影片，記錄著2人的相處日常。今年7月的一場記者會上，亞馬爾再次談起弟弟時忍不住流露真情，他說：「看到弟弟這麼開心，再看到媽媽和朋友們都過著他們一直夢想的生活，我真的很感動。」接著更深情表示：「弟弟就是我的一切，我真的非常愛他，甚至覺得他就像是我的兒子一樣。」直言兩人的好感情宛如父子，也希望能一直陪伴他長大。