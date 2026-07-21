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被追問「未驗苯駢芘」爭議 盧秀燕快步離場

滅火不成倒助燃？鄭照新：資料是中央食藥署給的

酸食安破口還喊護食安！張育萌：像放火後回來看作品

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，國民黨台北市議員楊植斗與另3名市議員參選人，自19日起在北市中正一警分局介壽派出所對面展開絕食靜坐，響應台北市長蔣萬安發起的「725上凱道」行動。台中市長盧秀燕昨（20）日也到場關心，不過當被問及「苯駢芘（BaP）」相關檢驗資料時，她卻直接轉身離開，這讓台灣青年民主協會理事長張育萌質疑：「到底在怕什麼？」北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨19日起展開絕食靜坐，宣告將持續至7月25日，以行動聲援反癌油訴求。活動展開後，包括國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑以及國民黨前副主席連勝文等藍營重量級人物相繼到場關心。盧秀燕受訪時表示，看見年輕人以絕食方式表達訴求，「非常不捨，也非常心疼」。然而，就在受訪尾聲，現場媒體追問，針對時事評論員溫朗東日前爆料，台中市政府公開的中聯油品檢驗報告中，關鍵致癌物「苯駢芘（BaP）」檢驗項目疑似消失，恐涉及隱匿公開資訊，甚至向衛福部提供不實資料。未料，媒體問題尚未問完，盧秀燕便連續說了數次「謝謝」，隨即轉身離開現場，未正面回應相關質疑，也讓現場採訪媒體一度愣住。針對近期外界質疑台中市府食安稽查作為，張育萌也開砲怒轟，盧秀燕市府8年只抽驗中聯油脂「一次」，日期就在2024年4月26日。結果現在被抓到，在台中市食安專區公布的抽驗報告，這次根本沒看到驗「苯駢芘」。他痛批，8年都沒驗苯駢芘，難怪廠商敢囂張、為所欲為嘛，就是賭盧秀燕不會來驗啊。張育萌續指，更誇張的是，溫朗東爆料這一次抽驗的「中聯台中港廠」，同一天、同樣的大豆沙拉油，衛福部竟然收到「苯駢芘合格」。不禁讓人質疑，到底是誰造假資料？誰騙食藥署？盧秀燕至今不敢回答，派副市長鄭照新，搖身變成「台中版殷瑋」，替盧秀燕火力全開砲轟說：「地方公告的資料是中央食藥署給的。」張育萌直言，有夠傻眼，鄭照新等於自己跳出來說，盧秀燕這8年「唯一驗的一次」，根本也不是台中市府驗的，就是食藥署要驗的嗎？ 鄭照新根本在幫倒忙吧，盧秀燕直接從「8年驗1次」，榮耀歸零變成「8年驗0次」。而現場媒體一路追著盧秀燕提問，盧則一路快步離開，甚至讓記者忍不住直呼「什麼意思」、「太扯了啦⋯⋯沒有這樣的啦」。「可以這樣哦？盧秀燕到底在怕什麼？」張育萌指出，盧秀燕本來要直接跑回車上躲，結果她走到一半，連勝文剛好也來，還有閒情逸致折返去跟對方握手。他痛批，盧秀燕這種「8年驗0次」的食安破口，跟喊「護食安」的小雞們站在一起，「誰來告訴我，這到底是什麼地獄梗？這種心態，根本是放火後回到現場，觀察自己的作品吧⋯⋯有夠可怕。」