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台中市首度試辦夏天紅燈減秒！幹道紅燈平均少等25秒

▲台中市今年首度於暑假期間推動「紅燈減秒」抗暑試辦計畫，實施時間自 7 月 20 日起一路延續至 8 月 28 日止。（圖／台中市政府）

台北市縮短離峰紅燈！配合暑假暫停學校周邊「行人專用時相」

▲台北市共調降多達 750 處路口在中午離峰時段（11 時至 14 時）的紅燈秒數，平均可縮短約 21 秒的停等時間。（圖／台北市政府）

桃園市擴大抗暑版圖！254處路口串聯減少柏油路曝曬

▲桃園市政府交通局今年則持續深化「夏季限定號誌時制計畫」，自 7 月 1 日起至 8 月底止，鎖定全市 254 處週期超過 120 秒的大型路口，於白天離峰時段實施紅燈減秒。（圖／桃園市政府）

高雄市最早啟動抗暑！幹線紅燈最狂「直接砍半」減秒60秒

▲台灣夏天太陽很毒辣，在路口處常能看到機車騎士躲在建物影子或是樹陰下。（圖／新北市政府）

台中也跟上德政了！台灣被譽為機車王國，目前有超過1466萬輛掛牌機車在路上行駛。但7月進入炎熱夏季，對於靠機車通勤的民眾來說，被烈陽曝曬真的苦不堪言。對此，台中市近期宣布執行，將減少多個交通要道的紅燈秒數，降低機車騎士及行人被烈陽曝曬的不適感，此外，也都持續執行這項政策，直接拯救了大量機車族，讓每趟路程被太陽曝曬的時間大幅減少。台中市今年首度於暑假期間推動「紅燈減秒」抗暑試辦計畫，實施時間自 7 月 20 日起一路延續至 8 月 28 日止。考量到夏季離峰時段的酷熱天氣，台中市交通局鎖定市區車流量較大的四條核心幹道，包含中清路（英才路至經貿五路段）、崇德路（梅亭街至崇德十二路段）、文心路（興安路至華美西街路段），以及進化北路與忠明路（柳陽東街至民權路段）。在為期六週的試辦期間內，每週一至週五的上午 9 時至下午 4 時，這 67 處重點路口的紅燈等候時間將進行調減，各路口平均可大幅減少 15 至 25 秒的曝曬時間，在兼顧路口通行安全的前提下，為用路人提供更貼心的夏季降溫體驗。身為首都的台北市，同樣針對暑期交通特性進行了通盤檢討。台北市交工處分析歷年交通數據指出，暑假期間由於學生放假，整體車流量有顯著減少的趨勢。為了降低機車族與行人等候的不適感，北市交工處已針對全市主、次要道路及學校周邊路口進行優化，共調降多達 750 處路口在中午離峰時段（11 時至 14 時）的紅燈秒數，平均可縮短約 21 秒的停等時間。此外，配合學生暑假生活，台北市自 7 月 1 日起至 8 月 29 日止，暫停實施學校周邊原有的「上放學行人專用時相」與三色運作號誌，家長接送區路段也比照假日規範辦理。這項政策將一直維持至 115 學年度第一學期開學前夕，並預計於 8 月 31 日正式恢復原有的學校周邊號誌運作，以確保開學後的學童步行安全。桃園市政府交通局今年則持續深化「夏季限定號誌時制計畫」，自 7 月 1 日起至 8 月底止，鎖定全市 254 處週期超過 120 秒的大型路口，於白天離峰時段實施抗暑減秒。桃園市交通局長張新福指出，今年計畫採取「路段整體連鎖」方式進行策略性調整，讓主要幹道的紅燈等候時間平均可減少 10 至 20 秒，在維持整體交通流暢度的同時，極大化降低騎士停等時的悶熱感。2026年度桃園市夏季紅燈縮短優化的範圍極廣，涵蓋了橫跨龜山、桃園、八德、中壢、平鎮及楊梅區的台 1 線（共 155 處路口）、台 1 甲線（47 處路口）、台 31 線高鐵南路段（8 處路口），以及市道 112 線、市道 114 線與桃 51 線永豐路等多條交通動脈，讓桃園騎士的夏日出行更加順暢。在高溫時間最長的南部港都高雄市，交通局更是早在 5 月下旬便率先開跑「夏日時制」計畫，並將一路推動至 8 月底。高雄市特別針對中山路、博愛路、三多路、五福路、民族路、自由路及左楠路等超過 40 條車流量極大的主要路廊進行彈性調整。每日上午 9 時至下午 4 時 30 分期間，針對週期超過 200 秒的超大型幹道進行號誌縮短。高雄市的減秒幅度堪稱全台之最，部分重點幹道路口的紅燈停等時間，直接從原本長達 150 秒大幅砍半縮短至 75 秒，次要支道的等候時間甚至降至 30 多秒，整體減秒幅度高達 15 至 60 秒。高市交通局強調，這項變革不僅大幅降低了機車族停等時的曝曬風險，同時也透過精密的系統調控維持幹道車流連鎖，確保城市通勤效率不受影響。