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▲謝賢因肺炎病逝，昨日已低調完成火化儀式。（圖／翻攝自微博）

香港資深藝人謝賢（四哥）在昨（20）日傳出過世消息後，他的兒子謝霆鋒也證實噩耗，讓許多藝人與粉絲都感到非常不捨。而昨晚謝賢前妻狄波拉與愛女謝婷婷一起現身香港中環置地廣場，這也是謝賢過世後，母女倆首度公開露面，只見狄波拉略顯憔悴，眼睛也似乎哭腫，謝婷婷則穿一身黑陪伴在媽媽身旁。對於謝賢後事安排，狄波拉則表示暫時不方便講。謝賢在昨日傳出過世消息後，據《星島頭條》報導，晚間狄波拉與謝婷婷被捕捉現身香港中環置地廣場。只見狄波拉穿著白色套裝現身，雖然刻意保持平靜，但依然看得出來略顯憔悴的神情，就連眼睛都明顯紅腫。而謝婷婷則穿著一身黑、帶著墨鏡與口罩牽著媽媽。現場媒體也詢問關於謝賢的後事安排，狄波拉則低調回應：「暫時不方便講。」被問及心情時，她便停下腳步，雙手合十哽咽的說：「不好。」接著就微微鞠躬離場，讓大家都感到非常心疼。據港媒報導，謝賢生前因身體狀況惡化，一度陷入昏迷並被送進加護病房（ICU），最後因肺炎於本月16日病逝，而家人也遵循他生前遺願低調告別，沒有設公祭、也沒有舉辦告別式開放弔唁，在昨日低調完成火化儀式後，消息才曝光。