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▲未來幾天除了午後雷陣雨外，25日起還有熱帶性低氣壓外圍雲系影響台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

（更新時間7/21 14：33）國家警報響了！受到午後對流發展影響，中央氣象署今（21）日發布大雷雨警訊，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。臺北市、新北市新北市、桃園市、新竹縣南投縣、雲林縣、嘉義縣氣象署指出，今（21）日各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中部以北地區及其他山區要留意短暫雷陣雨，尤其是大台北地區及各山區對流發展旺盛，局部有大雨發生的機率，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷局部可達36度或以上，東南部並有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，白天外出務必做好防曬並多補充水分。