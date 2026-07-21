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「如果評選標準把勝利擺在優先，那麼應該要跟FIFA主席講，足球是靠進球贏下比賽，而不是靠傳球。羅德里不僅沒有任何一顆進球，無數傳球中也沒有一次變成助攻。」

「金球獎評審可能極度看重世界盃結果。儘管梅西個人發揮極佳，但羅德里對西班牙重要性不可言喻，加上奪冠，評審票源可能因此向西班牙奪冠功臣傾斜。」

實際上，歷屆金球獎不一定都是頒給冠軍隊伍，從1998年到2018年，連續6屆金球獎得主都不是來自冠軍隊球員，這項紀錄也讓金球獎一度被球迷戲稱為「安慰獎」。

2026年美加墨世界盃決賽，阿根廷苦戰後0：1不敵西班牙，賽後官方將象徵最高榮譽金球獎頒給西班牙中場巨星羅德里（Rodri），梅西（Lionel Messi）整屆賽會8進球、4助攻，最終不僅痛失冠軍、更連金球獎都沒有獲得，讓阿根廷媒體「TYC Sport」砲轟評選標準太荒唐，暗酸道，「足球是靠進球贏下比賽，而不是靠傳球。羅德里不僅沒有任何一顆進球，無數傳球中也沒有一次變成助攻。」40歲的梅西本屆賽會率領阿根廷展開衛冕，小組賽曾單場上演帽子戲法，還率隊挺進最終決賽才敗下陣來，總計本屆賽會取得8進球、4助攻，進球數在所有球員中，僅次於法國姆巴佩（Kylian Mbappé），高居世界第2。但豪華成績並未讓梅西獲得青睞，最終官方將金球獎頒給冠軍隊西班牙的中場核心羅德里（Rodri），讓他最終以0進球、0助攻姿態擊敗梅西，高捧金球獎。但阿根廷媒體「TYC Sport」就提出兩人數據對比，痛罵評選標準太荒唐，但歐洲媒體《L'Équipe》就指出，羅德里在本屆大賽展現統治級的梳理與防守能力，在總傳球數與觸球次數高居大賽第一情況下，傳球成功率還高達史詩級的94%，幫助西班牙8場賽事僅失1球，表現出傳統數據之外、對比賽的影響力。但該媒體也強調，39歲的梅西在美職聯效力的同時，依然能在大賽最高舞台上擔任國家隊絕對核心並殺入決賽，這本身已是足球史上的里程碑，隨後分析道，金球獎是由國際足聯（FIFA）評審團及媒體投票選出，頒發給整屆賽事表現最出色的球員，值得注意的是，打破這項紀錄的球員正是梅西，他上屆2022年卡達世界盃帶領阿根廷奪冠，個人也以7球、3助攻成績拿到金球獎，終結長達24年「金球獎得主非冠軍隊成員」紀錄。